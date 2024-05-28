Elizabeth Álvarez arremete contra los que opinan sobre su cuerpo: "Sí estoy embarazada"

Video La gran fiesta de los hijos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez: hubo doble pastel, doble piñata y un spa

Elizabeth Álvarez fue interrogada sobre si estaba embarazada a partir de su aparición en un comercial donde, según una reportera, su vientre lucía abultado.

“Sí, sí estoy embarazada muchachos. La verdad, tengo seis meses de embarazo”, respondió Elizabeth Álvarez a cuestionamientos y después rompió en risas. Después de bromear, la actriz negó que estuviera esperando un bebé.

“No sé por qué nos estamos enfocando en criticarnos tanto y a opinar tanto de nuestros cuerpos, me parece una falta de respeto terrible”, continuó la actriz en entrevista con el programa Hoy el pasado 21 de mayo.

La actriz aclaró que está contenta con la persona que es, "estoy muy feliz a mi edad, tengo 46 años, estoy muy contenta con quien soy, con lo que tengo, con como estoy".

¿Elizabeth Álvarez quiere tener más hijos?

La protagonista de Fuego en la Sangre también respondió si ve posibilidad de tener más hijos. “Yo con [mis hijos] la verdad es que estoy tan feliz y satisfecha y contenta que pedir algo más a la vida sería un insulto, la verdad es que no”, dijo, además de confesar que considera una irresponsabilidad tener otro bebé a su edad.

Elizabeth Álvarez tiene dos hijos junto a su esposo, el actor Jorge Salinas. Se trata de los mellizos Máxima y León, de 8 años de edad.

La actriz contó recientemente, en entrevista con Alan Tacher, que para ella ser mamá es "un regalo de Dios" y cómo vive esta faceta de su vida.

Álvarez detalló que se considera una mamá "superbarco", pues es flexible y comprensiva, pero aclaró que sí hay "cosas que no son negociables. "Yo a mis hijos no los castigo, en esta casa somos responsables de lo que hacemos cada quien, ya sabemos que hay consecuencia", explicó el pasado 10 de mayo en Despierta América.

La protagonista de telenovelas también habló del "regalo más grande" que tienen sus mellizos: los hijos que Jorge Salinas tuvo en sus relaciones pasadas.

“Cuando iban a nacer mis hijos, dije: ‘El regalo más grande que tienen mis hijos son sus hermanos’, porque es para toda la vida. Yo ya no voy a estar en este plano y ellos van a seguir teniendo a sus hermano”, explicó.

Elizabeth Álvarez lleva 14 años de relación con Jorge Salinas

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se conocieron cuando grabaron juntos 'Fuego en la sangre', donde la química entre ambos fue inevitable. Sin embargo, en ese entonces Jorge estaba casado con Fátima Boggio. Tuvo que pasar un año para que Jorge se divorciara y pudiera buscar de nuevo a Elizabeth.

La boda entre Elizabeth y Jorge llegó tras dos años de noviazgo y celebraron con una gran fiesta en una hacienda en Puebla. En 2015 le dieron la bienvenida a los mellizos Máxima y León.

Tras más de una década casados, tanto Elizabeth como Jorge se han sincerado sobre lo que les ha ayudado a mantener la relación.

Jorge dijo para el programa "Hoy" que una de las mayores dificultades a las que se enfrentan es a los rumores en los medios. Sin embargo, ellos se enfocan en su relación “tratando de ser los más apasionados y lo más honestos. Compartiendo cosas que a los dos nos gustan”.