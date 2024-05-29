Revelan causa oficial de la muerte de Johnny Wactor, actor de ‘General Hospital’, a los 37 años

Video Muere famoso actor de 'Son como niños': así se despidió Adam Sandler de él

A menos de una semana de que Johnny Wactor, reconocido por interpretar a ‘Brando Corbin’ en la serie ‘General Hospital’, fuera asesinado, se dio a conocer la causa oficial de su muerte.

De acuerdo con el informe del forense del condado de Los Ángeles, obtenido por Entertainment Tonight, el actor falleció a consecuencia de la herida de bala en su pecho.

PUBLICIDAD

Johnny Wactor fue asesinado en un robo

La madrugada del pasado sábado 25 de mayo, Johnny Wactor salió de un establecimiento en el área de West Pico Boulevard y South Hope Street, donde trabajaba como ‘bartender’, expuso Daily Mail.

Al actor Johnny Wactor le dispararon durante un intento de robo. Imagen The Grosby Group

Él iba junto a una compañera cuando vio a tres hombres cerca de su automóvil y, pensando que lo estaban remolcando, se acercó a ellos para conversar.

No obstante, luego de que uno de los sujetos miró hacia arriba y le apuntó con una pistola, el artista se colocó delante de su acompañante para protegerla y entonces recibió un tiro.

Tras el ataque, a él lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano, donde lamentablemente declararon su deceso poco tiempo después.

El oficial Jader Chaves, portavoz del Departamento de Policía local, puntualizó que los delincuentes trataban de robar el convertidor catalítico del vehículo de Wactor.

Su hermano, Grant, contó al medio, un par de días más tarde, que su madre estaba “destrozada” ante la pérdida y que iban a trasladar los restos del histrión a Charleston, Carolina del Sur.

Exprometida de Johnny Wactor halagó su valentía

La exprometida de Johnny Wactor, Johnny Wactor, habló acerca de lo ocurrido y alabó que él hizo lo posible para cuidar a su colega.

“Era un hombre muy noble y siempre hacía lo correcto”, dijo a ET, añadiendo que no le sorprendía “en absoluto” que él arriesgara su vida por alguien más.

Ella añadió que espera que ahora el mundo lo celebre por “hacer lo indicado” y lo recuerden por su valor y bondad.

PUBLICIDAD