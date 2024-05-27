Muertes de famosos

Johnny Wactor, actor de ‘General Hospital’, es asesinado a los 37 años

El actor presuntamente antepuso su seguridad a la de una compañera de trabajo. Fue la madrugada del sábado 25 de mayo cuando ocurrió el supuesto asalto en el que le arrebataron la vida al intérprete.

Por:Dayana Alvino
Johnny Wactor, reconocido por interpretar a ‘Brando Corbin’ en la serie ‘General Hospital’, fue asesinado a los 37 años.

El actor perdió la vida luego de que le dispararan durante un presunto intento de robo en el centro de Los Ángeles, California, la madrugada del sábado 25 de mayo.

¿Qué le ocurrió a Johnny Wactor?

Johnny Wactor salía, cerca de las 3:25 a.m., de su trabajo secundario como ‘bartender’ en un establecimiento en el área de West Pico Boulevard y South Hope Street, de acuerdo con Daily Mail.

Él iba acompañado de una compañera, vio a tres hombres cerca de su automóvil y, creyendo que lo remolcaban, se acercó a ellos para tratar de hablar al respecto.

Sin embargo, después de que uno de los sujetos miró hacia arriba y le apuntó con un arma, el artista se colocó delante de su acompañante para protegerla, pero entonces recibió un tiro.

El actor Johnny Wactor fue asesinado a los 37 años.
El actor Johnny Wactor fue asesinado a los 37 años.
Imagen Getty Images y Johnny Wactor/Instagram

El hermano menor de la celebridad televisiva, Grant, confirmó los hechos y detalló que él fue herido en el pecho.

“Somos sureños, nacidos y criados, y nunca dejaríamos que una mujer caminara sola hasta su coche”, afirmó al medio.

Tras lo ocurrido, a Wactor lo trasladaron de urgencia de un hospital cercano, donde lo declararon muerto poco tiempo después.

El oficial Jader Chaves, portavoz del Departamento de Policía local, puntualizó que los delincuentes trataban de robar el convertidor catalítico del vehículo del intérprete.

Dicha pieza, explica Los Angeles Times, contiene metales preciosos, como rodio, paladio y platino, por lo que los ladrones pueden ganar cientos de dólares vendiéndolos.

Johnny Wactor será despedido por sus seres queridos

En sus declaraciones, Grant dio a conocer lo mal que su madre se encuentra a raíz del deceso trágico de Johnny Wactor.

“Mi mamá es dura como una roca, pero está destrozada hasta los huesos. Tenemos que llevarlo de vuelta a Charleston (Carolina del Sur). Es una pena, parece que era el lugar y momento equivocados”, dijo.

“(Él) fue probablemente la persona más trabajadora que he conocido en mi vida. Era un gran hermano e hijo. A cualquiera que tocara, causaba un gran impacto”, agregó a forma de homenaje.

En medio de su dolor, indicó desea “que puedan rastrear a quienes hicieron esto”, pues no le gustaría que alguien más pase por lo mismo.

