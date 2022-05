La relación de Johnny Depp y Kate Moss que muchos califican como "explosiva" e "icónica"

Fueron una de las relaciones más fotografiadas durante esos años por los paparazzis; y, pese a que él tenía 10 años más que ella, la modelo tenía ya una gran carrera que la respaldaba y, era considerada una 'heroine chic'.

Esto quiere decir que encabezaba una nueva generación, cambió los paradigmas del modelaje, los ojos estaban puestos en ella y, definitivamente, era una figura representativa por su estilo de vida.

A su vez, el famoso era un 'sex symbol' gracias a la serie que lo catapultó a la fama, '21 Jump Street'.

Relación de Johnny Depp y Kate Moss

Él tenía 30 años, su carrera iba a la alza, pero su vida personal estaba atravesando grandes obstáculos.

El 21 de junio de 1993 se anunció su ruptura con Winona Ryder y el 20 de octubre de ese mismo año, su amigo River Phoenix murió por una sobredosis a las puertas de The Viper Room.

El bar, propiedad de Depp, era el punto de reunión de los "rebeldes" de la generación X; según informa 'Infobae' esa noche iban a tocar juntos.

Por su parte, ella tenía 19 añitos y ya era la cara de Calvin Klein y una nueva tendencia dentro del modelaje. Su apodo era The Tank (El Tanque), dado a su resistencia con la cerveza, dice un artículo de 'El País'.

Quienes los conocieron afirman que ambos tenían una relación de excesos. De hecho, la periodista Maureen Callahan, en su libro Champagne Supernova, describe dicho noviazgo así:

“El apetito de ambos por el alcohol, las drogas, los cigarrillos y el sexo era voraz”

Arrestos, rupturas y más

Fue el 13 de septiembre de 1994 que los jóvenes se encerraron en la suite presidencial del hotel The Mark, en Manhattan, Nueva York y la destrozaron.

Fue Roger Daltrey, cantante de The Who, quien protestó por el ruido que hacían en el cuarto. Un día después, él fue arrestado y pagó 10,000 dólares de daños por una habitación que costaba 2.200 la noche, se lee en una artículo de 'Infobae'.



Fueron muchos los rumores que se leyeron en los tabloides, que él se echó la culpa para protegerla, que fue a raíz de una discusión, que fue solamente una noche más de excesos.

De una u otra forma, las celebridades continuaron por unos años más; rompieron en 1996, luego de 4 años de relación. Según la versión del actor su ruptura se debió a su obsesión por el trabajo y a que él ya quería formar una familia.

Ella no contó mucho de ello, si bien sí confesó que lloró muchísimo por su separación. En 1998 son vistos de nuevo en el Festival de Cannes, siendo Kate la encargada de destrozar una habitación del Hotel de Cap, quien le prohibió de por vida la entrada.

¿Qué ha dicho Kate Moss de Johnny Depp?

En el 2012, la modelo rompió el silencio para la revista 'Vanity Fair', sobre su relación con el actor.

"No hay nadie que realmente haya sido capaz de cuidar de mí. Johnny lo hizo durante una época. Creía lo que me decía. Como si yo dijese: '¿Qué hago? Él me lo diría. Y eso es lo que echaba de menos. Realmente perdí esa medida de alguien en quien pudiese confiar. Pesadilla. Años y años de lágrimas. Oh, las lágrimas...", admitió.



Eso sí, dijo que tuvo suerte de conocerlo y estar con él.

"Tuve suerte de estar con Johnny... Me enseñó mucho sobre la fama. Me dijo: 'nunca te quejes, nunca te expliques", terminó.



No obstante, tras las declaraciones de Heard, no se ha pronunciado al respecto.

¿Johnny Depp empujó a Kate Moss de las escaleras?

El 5 de mayo del 2022, durante el juicio en Virgina, Amber Heard relató cómo presuntamente Johnny Depp intentó violentar a su hermana Whitney en una pelea ocurrida en marzo del 2015.

“Ella se arrojó en la línea de fuego”, dijo. “Ella estaba tratando de hacer que Johnny se detuviera. Estaba de espaldas a la escalera, y Johnny se balancea hacia ella... No lo dudo ni un segundo, instantáneamente pienso en Kate Moss y las escaleras”.



Agregó que fue la primera vez en toda la relación que le pegó en la cara para poder salvar a su hermana de la situación y fue el personal de seguridad quien se interpuso entre ellos.



Dicha declaración causó mucha controversia en redes sociales debido a que el guardia, que había declarado dos días antes que ella, y el mismo Depp, contaron una versión totalmente distinta.

Y, por supuesto, la mención de la ex pareja del protagonista disparó las búsquedas sobre el suceso que, en realidad, jamás fue reportado ni se sabía de él.

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard

El juicio de difamación de las estrellas continúa siendo tendencia; con una duración de seis semanas han salido varios secretos de su pasada relación.

Recordemos que ellos se conocieron en el 2009 en el set de la película 'The Rum Diaries', sin embargo, y según en palabras de ambos, fue hasta la rueda de prensa dos años después que comenzaron su relación.

En el 2016 se divorciaron y, en el 2018, ella escribió un artículo de opinión en 'The Washington Post' sobre lo que sufren las víctimas de violencia doméstica, siendo ella una representante de ello.

Dicha pieza fue "devastadora" para la carrera del actor, por lo que en el 2019 puso dos demandas; una en contra del periódico 'The Sun' por difamación, ya que lo llamaron "golpeador de esposas" en una de sus publicaciones.



Mientras que la otra fue a su ex esposa, Amber Heard, por los mismos cargos y con una compensación de 50 millones de dólares.

El primer juicio fue en el 2020 en el Reino Unido, en media pandemia, y fue cuando se escuchó por primera vez decir a Amber Heard que su ex esposo y ex pareja de Kate Moss, la había empujado por las escaleras.