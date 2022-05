Las firmas de Johnny Depp y Amber Heard revelan rasgos ocultos de su personalidad: te contamos

La relación de Johnny Depp y Amber Heard era una “crónica de separación anunciada”, según la experta en lenguaje corporal y grafología llamada MaryFer Centeno.

Ella es una famosa especialista mexicana de 32 años de edad que estudió Derecho y posteriormente se especializó en el analisis de las personas a través de su comportamiento y forma de escribir, actualmente es una figura pública en sus ramas debido a la trayectoria que tiene.

En sus redes sociales ha analizado la conducta, palabras y hasta firmas de varios famosos entre ellos las de los actores que actualmente se encuentran en una batalla legal.

Las firmas de Amber Heard y Johnny Depp revelan grandes secretos sobre su personalidad

La especialista inició su video de TikTok analizando cronológicamente las fotografías de la ex pareja en alfombras rojas y otros eventos públicos.

Según MaryFer Centeno en un inicio parecía ser que la postura del actor denotaba preocupación y protección hacia Heard, sin embargo, por cómo se tomaban de las manos ya había un indicio de lucha por el poder.

Adicionalmente las poses de Depp cambiaron a unas que denotaban incómoda, mientras ella lucía apasionada y prepotente.

Respecto a sus firmas la grafóloga explica lo siguiente:

“Ella es ambiciosa, competitiva, retadora, manipuladora, persuasiva, es sumamente sexual, el aspecto económico le es muy importante, es muy agresiva y es una mujer con un gran sentido de liderazgo. Por su parte, él es hermético, sumamente sensible, neurótico, nunca se siente 100% satisfecho (por eso firma en dos renglones), es demasiado severo consigo mismo e incluso llega a ser cruel con él. Es una persona que además pide mucho respeto a su espacio y se preocupa”.

Análisis del lenguaje corporal de Amber Heard en su primer testimonio en el juicio

MaryFer Centeno también revisó con sumo detalle el testimonio que la actriz dio el 4 de mayo, en el que se vio afectada al tratar de recordar su relación con Depp.

No obstante, la especialista encontró ciertas contradicciones entre el lenguaje corporal y el testimonio.

“Empieza únicamente a torcer la voz, pero no hay lágrimas. Lo que sí hay es una expresión de agresión y amenaza con la mandíbula levantada. La mirada es triste, pero no hay lágrimas, no hay congruencia. Se viste como Johnny Depp y yo considero que es para intimidar y por confrontación, es una cosa muy patológica. Ahora, cuando acelera el tono de la voz ya parece un berrinche”.

Análisis del lenguaje corporal de Johnny Depp en su juicio contra Amber Heard

A su vez, la experta en lenguaje corporal y grafología subió un análisis de la transformación corporal del actor a través de los días del juicio y para sus seguidores resultan interesantes los cambios que MaryFer señaló:

“Johnny Depp ha cambiado durante el juicio y, de estos gestos que al principio eran de preocupación y enojo, ahora lo vemos más relajado; menor tensión en los músculos de los ojos y una mirada más tranquila. Hasta podríamos pensar que está contento y satisfecho”.