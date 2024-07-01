JLo viaja en “en clase económica”: afirman que “ahorra dinero” ante supuesto divorcio con Ben Affleck

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López presumió el pasado 24 de junio lo espectacular que lució al asistir al desfile de Christian Dior como parte de la Semana de la Moda en París.

Lo que ella no hizo fue revelar que para llegar al icónico destino turístico dejó su estatus de ‘diva’ y viajó en un vuelo comercial.

PUBLICIDAD

Daily Mail reveló que la intérprete de ‘On the floor’ “hizo todo lo posible para no llamar la atención” mientras se encontraba “en clase económica” de un avión de la aerolínea AirFrance.

Según el medio, el sábado 22, ella se trasladó a la llamada ‘Ciudad del amor’ desde Nápoles, Italia, donde había pasado unos días vacacionando.

En una imagen que difundieron, López aparece sentada junto a la ventanilla, usando una sudadera blanca y pantalones.

Jennifer López fue captada mientras viajaba en un vuelo comercial. Imagen Backgrid/The Grosby Group



En el reporte se puntualiza que los precios por lugar en dicha compañía aérea, que no cuenta con sección ejecutiva, tienen un costo desde los 134 euros (136 dólares).

Además del propio, explican, la actriz pagó por el asiento a su lado, en el que colocó su bolso, y el del pasillo, que ocupó su guardaespaldas.

Para abordar, ella y su guarura se formaron con el resto de los ocupantes, pasando por los trámites de aduanas sin tener privilegios.

JLo fue captada mientras esperaba para abordar y realizar trámites. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Afirman que JLo “ahorra dinero” en medio de rumores de separación de Ben Affleck

Además de informar sobre lo ocurrido, el diario británico aseveró que presuntamente Jennifer López “ahorra dinero en medio de los continuos rumores de divorcio de Ben Affleck y después de la cancelación de su gira”.

Es desde el pasado 15 de mayo que comenzaron las especulaciones de que la pareja atraviesa una crisis que los estaría orillando a la separación.

Una fuente aseguró a In Touch que los actores estaban “a punto” de disolver su unión conyugal y que la estrella de ‘Armageddon’ ya no vivía en el hogar familiar.

People confirmó posteriormente que él se está quedando en una residencia alquilada que se localiza en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Además, Page Six detalló que el dúo puso a la venta su mansión, la cual adquirieron en 2023 por más de 60 millones de dólares.

Y mientras los señalamientos al respecto de sus supuestos problemas con Affleck aumentaban, López dio a conocer que siempre no realizaría su ‘tour’ llamado ‘This Is Me… Live’.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, expresó en un comunicado.

New York Post expuso que si bien ella habría obtenido 2.5 millones de dólares por el contrato, aparentemente no se quedó con ellos pues debía pagar a sus empleados, como los bailarines.