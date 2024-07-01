JLo viaja en “en clase económica”: afirman que “ahorra dinero” ante supuesto divorcio con Ben Affleck
La cantante se olvidó de sus estatus de ‘diva’ y voló en “clase económica”, de acuerdo con reportes. Esto sucede justo cuando se sigue especulando que se separará del actor, por lo que ya están vendiendo la mansión que compartieron como familia.
Jennifer López presumió el pasado 24 de junio lo espectacular que lució al asistir al desfile de Christian Dior como parte de la Semana de la Moda en París.
Lo que ella no hizo fue revelar que para llegar al icónico destino turístico dejó su estatus de ‘diva’ y viajó en un vuelo comercial.
Daily Mail reveló que la intérprete de ‘On the floor’ “hizo todo lo posible para no llamar la atención” mientras se encontraba “en clase económica” de un avión de la aerolínea AirFrance.
Según el medio, el sábado 22, ella se trasladó a la llamada ‘Ciudad del amor’ desde Nápoles, Italia, donde había pasado unos días vacacionando.
En una imagen que difundieron, López aparece sentada junto a la ventanilla, usando una sudadera blanca y pantalones.
En el reporte se puntualiza que los precios por lugar en dicha compañía aérea, que no cuenta con sección ejecutiva, tienen un costo desde los 134 euros (136 dólares).
Además del propio, explican, la actriz pagó por el asiento a su lado, en el que colocó su bolso, y el del pasillo, que ocupó su guardaespaldas.
Para abordar, ella y su guarura se formaron con el resto de los ocupantes, pasando por los trámites de aduanas sin tener privilegios.
Afirman que JLo “ahorra dinero” en medio de rumores de separación de Ben Affleck
Además de informar sobre lo ocurrido, el diario británico aseveró que presuntamente Jennifer López “ahorra dinero en medio de los continuos rumores de divorcio de Ben Affleck y después de la cancelación de su gira”.
Es desde el pasado 15 de mayo que comenzaron las especulaciones de que la pareja atraviesa una crisis que los estaría orillando a la separación.
Una fuente aseguró a In Touch que los actores estaban “a punto” de disolver su unión conyugal y que la estrella de ‘Armageddon’ ya no vivía en el hogar familiar.
People confirmó posteriormente que él se está quedando en una residencia alquilada que se localiza en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.
Además, Page Six detalló que el dúo puso a la venta su mansión, la cual adquirieron en 2023 por más de 60 millones de dólares.
Y mientras los señalamientos al respecto de sus supuestos problemas con Affleck aumentaban, López dio a conocer que siempre no realizaría su ‘tour’ llamado ‘This Is Me… Live’.
“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario”, expresó en un comunicado.
New York Post expuso que si bien ella habría obtenido 2.5 millones de dólares por el contrato, aparentemente no se quedó con ellos pues debía pagar a sus empleados, como los bailarines.
Además, presuntamente, antes ella cubrió de su propio bolsillo los 20 millones de dólares que costó el documental poco exitoso ‘This Is Me… Now: A Love Story’, que narra su reencuentro con Ben.