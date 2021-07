JLo le demuestra su amor a Ben Affleck usando un collar de oro que dice ‘B-E-N’

La actriz de éxitos taquilleros como ‘Monster-In-Law’ y ‘Maid in Manhattan’ y el actor de cintas arrasadoras como ‘Good will hunting’, ‘The accountant’ y ‘The way back’ están “totalmente comprometidos el uno con el otro”, pero no piensan dar el siguiente paso todavía, dijo una fuente anónima a E! News la semana pasada.