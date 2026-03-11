Rihanna

Rihanna estaba con sus pequeños hijos en casa cuando ‘influencer’ le disparó: se sentiría “devastada”

El Fiscal de Distrito Nathan Hochman reveló que la cantante, sus tres retoños, y su pareja, A$AP Rocky, estaban en la propiedad de Beverly Hills cuando Ivanna Ortiz abrió fuego contra la residencia, la tarde del domingo 8 de marzo.

Dayana Alvino
Rihanna se encontraba en casa en compañía de su pareja, A$AP Rocky, y sus tres pequeños hijos, RZA, de 3 años, Riot, de 2 años y medio, y Rocki, de 6 meses, cuando Ivanna Ortiz disparó contra la propiedad.

De acuerdo con AP, el Fiscal de Distrito, Nathan Hochman, reveló ese detalle afuera de la audiencia en contra de la ‘influencer’ arrestada, este 10 de marzo. Él también indicó que en la vivienda estaba la mamá de la cantante.

Él puntualizó que la intérprete de ‘Umbrella’ y su novio estaban en un remolque, ubicado al interior de la residencia, al instante del tiroteo, la tarde del domingo 8 de marzo.

Otros miembros de la familia e integrantes del personal doméstico se encontraban en otras partes de la mansión, en Beverly Hills.

“Las celebridades que habitan en Los Ángeles no deben preocuparse más por esto”, sentenció Hockman refiriéndose a su seguridad.

La creadora de contenido religioso, de 35 años y residente de Orlando, Florinda, fue acusada de intento de asesinato, 10 cargos de agresión con un arma semiautomática y tres por disparar a una vivienda o vehículo habitado.

Si es encontrada culpable de los delitos, podría ser condenada a cadena perpetua y pasar el resto de su vida en una prisión estatal.

Rihanna estaría considerando dejar Estados Unidos

Mientras Ivanna Ortiz permanece en custodia, en espera de su proceso legal, Rihanna aparentemente está pensando qué hacer para mantenerse a salvo.

Según Daily Mail, “personas con información privilegiada” les relataron que supuestamente la estrella del pop “está considerando reubicar a su familia”.

“Rihanna está absolutamente conmocionada por el tiroteo y se ha ido con los niños. Se siente confundida y devastada por el ataque a su casa, y está colaborando con las autoridades para averiguar qué pasó”, aseveró la fuente.

El diario británico expone que la también actriz dejó Los Ángeles el lunes. Voló, con rumbo desconocido, desde el aeropuerto privado de Van Nuys.

Ahora, presuntamente, está valorando si abandonar Estados Unidos e irse a Reino Unido, donde ya previamente ha residido.

“Rihanna tenía una casa en Londres hace unos años y ha estado pensando en volver a mudarse allí porque los más ricos de Los Ángeles han sido blanco de ataques”, explicó el informante.

Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado públicamente acerca de lo que sufrió el pasado fin de semana.

