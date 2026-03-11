Fátima Bosch Exjuez de Miss Universe expone grabaciones que revelarían “impactante caso de manipulación” en certamen Omar Harfouch, exjuez de Miss Universe, afirmó que las grabaciones que supuestamente pondrán en duda el triunfo de Fátima Bosch, en el certamen de belleza de Bangkok, serán expuestas en el documental de HBO.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Triunfo de Fátima Bosch en Miss Universe 2025 es puesto en duda por jueces: esto denuncian

Omar Harfouch, juez de Miss Universe 2025 que renunció al certamen tras acusar irregularidades, informó haber proporcionado a HBO grabaciones que mostrarían un “impactante caso de manipulación”.

A través de sus redes sociales, el pianista francés reveló detalles sobre su encuentro con una producción de HBO, a quienes sostuvo que la ganadora de Miss Universo “se decidió antes de la noche final”, lo cual se probaría con las grabaciones que tendría en su poder y que serían expuestas en un documental.

PUBLICIDAD

“Miss Universo 2025: Las grabaciones sugieren que la ganadora se decidió antes de la noche final. Estoy orgulloso de haber dado —hace unos días— mi entrevista más reciente a HBO para un próximo documental que investiga lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos en la historia del certamen de Miss Universo 2025, que tuvo lugar en Bangkok”, declaró.

Según su versión, en dichas grabaciones también aparecería Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe, quien, presuntamente lo habría instado a votar por Fátima Bosch.

“Durante la filmación de este documental, proporcioné a la cadena grabaciones de audio exclusivas que plantean preguntas extremadamente serias sobre la integridad de la competencia. En estas grabaciones, Raúl Rocha Cantú, el polémico presidente asociado a la organización y supuestamente buscado por las autoridades en relación con graves acusaciones criminales, puede ser escuchado explicando por qué Fátima Bosch fue la única concursante que pudo ganar el concurso”, dijo.

Omar Harfouch Imagen Omar Harfouch / Instagram



“Aún más inquietante, describe por qué las otras concursantes no pudieron ganar y no deberían ganar, afirmando explícitamente que a la concursante que representa a Costa de Marfil (Ivory Coast), Olivia Yace, no se le debe permitir en absoluto tomar la corona. Las grabaciones podrían exponer lo que muchos ya sospechan: que el resultado del certamen pudo haber sido decidido mucho antes de la noche final”, insistió y advirtió sobre el supuesto impacto que su relato podría causar.

PUBLICIDAD

“Cientos de millones de espectadores en todo el mundo creyeron estar viendo una competencia internacional justa. Estas grabaciones revelarían un impactante caso de manipulación al más alto nivel de uno de los concursos de belleza más famosos del mundo. Las concursantes merecían justicia. El público merece la verdad. Y esta historia solo empieza a desarrollarse”, sentenció.