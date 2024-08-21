Jennifer López

¿El matrimonio estaba destinado al fracaso? Los problemas de JLo y Ben habrían iniciado en la luna de miel

Jennifer López y Ben Affleck celebraron su luna de miel en Italia y Francia en compañía de sus respectivos hijos en 2022. Sin embargo, según los reportes, no todo habría sido color de rosa entre los recién casados.

Por:
Ashbya Meré.
Jennifer López y Ben Affleck vivieron un verano muy especial en 2022 al viajar a Italia y Francia para celebrar su luna de miel. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues reportan que ahí habría comenzado el principio del fin de su relación.

Una fuente dijo a Page Six que ahí iniciaron los problemas para el actor, pues se sintió incómodo por el asedio de los fotógrafos.

" No estaba contento con que los paparazzi los siguieran. Ella es una superestrella internacional y él actuó como si fuera una sorpresa que los siguieran", externó el informante.

Según los reportes, cuando estaban lejos del foco público " apenas se hablaban durante lo que se suponía que sería el momento más feliz de su vida. Él le convenció de que era un hombre cambiado y eso duró muy poco tiempo".

Incluso, fue captado aparentemente llorando en una romántica cena que tuvieron para celebrar el cumpleaños de la actriz en París, por lo cual se dijo que "era una montaña rusa de emociones".

También durante su viaje por la capital francesa se le vio cansado y hasta fue fotografiado mientras dormía en la lujosa embarcación en la que navegaban por el Río Sena.

Ben Affleck dormido
Ben Affleck dormido
Imagen The Grosby Group

Al convertirse nuevamente en la pareja del momento, Ben Affleck habría anhelado tener completa privacidad.

"No quiere (al séquito) y todo el drama que eso conlleva en su casa", dijo la fuente a Page Six.

Ben Affleck quería proteger a JLo

Según los reportes, el actor todavía "consideraba los sentimientos de JLo" hasta la primavera y fuentes lo describieron como "muy protector con ella", por lo cual habría retrasado el divorcio.

Sin embargo, ella se habría sentido "humillada", pues gritó el gran amor que sentía por él a los cuatro vientos.

" Ella está furiosa. Él la ha humillado. Él fue quien inició la vuelta con él… Ella hizo un gran escándalo de que él era el amor de su vida", dijo la fuente.

