Famosos

Jennifer Aniston y Pedro Pascal en cena ¿romántica? Así desatan rumores de romance

Pedro Pascal y Jennifer Aniston fueron vistos cenando juntos en un exclusivo hotel.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video ¿El presunto romance de Jennifer Aniston y Barack Obama es real o ficticio? Lo que se sabe

Pedro Pascal y Jennifer Aniston fueron captados juntos en lo que parecería una cita. Los actores cenaron en un exclusivo hotel de West Hollywood y fueron vistos riéndose y brindando. La cita habría durado alrededor de tres horas, pues la pareja llegó a las ocho de la noche y se retiró a las once.

Según Yahoo!, este encuentro habría ocurrido tan solo una semana después de que el exesposo de Aniston, Justin Theroux, se casara en México con la actriz de 31 años Nicole Brydon Bloom.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla
2 mins

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla

Univision Famosos
Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad
2 mins

Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad

Univision Famosos
Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar
2 mins

Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar

Univision Famosos
Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión
1:06

Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Univision Famosos
Carmen Aub revela que su hija podría necesitar implante tras ser diagnosticada con sordera
3 mins

Carmen Aub revela que su hija podría necesitar implante tras ser diagnosticada con sordera

Univision Famosos
Michelle Renaud se conmueve con tierno regalo que jamás imaginó tener: "Hubiera sido hermoso"
0:55

Michelle Renaud se conmueve con tierno regalo que jamás imaginó tener: "Hubiera sido hermoso"

Univision Famosos
¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video
1 mins

¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video

Univision Famosos
¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó
0:55

¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó

Univision Famosos

Esta no sería la primera vez que se les ve juntos. De acuerdo con Page Six, Aniston y Pascal también fueron captados platicando en la alfombra roja de los Critics Choice Awards en enero de 2024.

El medio afirmó que Pascal tomó la mano de Jennifer para saludarla, a lo que ella lo tomó con ambas manos mientras dijo, mirando a la cámara, “¡Dios mío!”.

En dicho evento, Aniston y Reese Witherspoon, ambas protagonistas de la serie The Morning Show, le habrían hablado a Pascal sobre un personaje disponible para él en el programa.

Pero en dicho momento en la alfombra roja se hizo un particular chiste, pues el reportero frente al que estaban preguntó si, en el rol ofrecido por las actrices a Pedro, incluía escenas románticas con él. Pascal, haciendo una referencia a su personaje en Game of Thrones, dijo “yo me acuesto con todos en el show” a lo que Jennifer bromeó “¡es como en la vida real!”.

¿Con quiénes han sido vinculados antes sentimentalmente?

Jennifer Aniston ha estado casada en dos ocasiones, la primera con Brad Pitt entre el 2000 y 2005 y posteriormente con Justin Theroux, con quien estuvo de 2015 a 2018. Theroux fue su última relación oficial confirmada.

Sin embargo, a inicios de 2025 circularon rumores sobre que la actriz estaría saliendo con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Aniston le puso fin a estas especulaciones y declaró: "Solo lo he visto (a Obama) una vez. Conozco más a Michelle que a él"

Por su parte, Pedro Pascal es sumamente reservado en cuanto a su vida personal y no se le han conocido relaciones públicamente.

Relacionados:
FamososPedro PascalJennifer AnistonBrad PittActores Hollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD