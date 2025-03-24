Jennifer Aniston y Pedro Pascal en cena ¿romántica? Así desatan rumores de romance

Video ¿El presunto romance de Jennifer Aniston y Barack Obama es real o ficticio? Lo que se sabe

Pedro Pascal y Jennifer Aniston fueron captados juntos en lo que parecería una cita. Los actores cenaron en un exclusivo hotel de West Hollywood y fueron vistos riéndose y brindando. La cita habría durado alrededor de tres horas, pues la pareja llegó a las ocho de la noche y se retiró a las once.

Según Yahoo!, este encuentro habría ocurrido tan solo una semana después de que el exesposo de Aniston, Justin Theroux, se casara en México con la actriz de 31 años Nicole Brydon Bloom.

Esta no sería la primera vez que se les ve juntos. De acuerdo con Page Six, Aniston y Pascal también fueron captados platicando en la alfombra roja de los Critics Choice Awards en enero de 2024.

El medio afirmó que Pascal tomó la mano de Jennifer para saludarla, a lo que ella lo tomó con ambas manos mientras dijo, mirando a la cámara, “¡Dios mío!”.

En dicho evento, Aniston y Reese Witherspoon, ambas protagonistas de la serie The Morning Show, le habrían hablado a Pascal sobre un personaje disponible para él en el programa.

Pero en dicho momento en la alfombra roja se hizo un particular chiste, pues el reportero frente al que estaban preguntó si, en el rol ofrecido por las actrices a Pedro, incluía escenas románticas con él. Pascal, haciendo una referencia a su personaje en Game of Thrones, dijo “yo me acuesto con todos en el show” a lo que Jennifer bromeó “¡es como en la vida real!”.

¿Con quiénes han sido vinculados antes sentimentalmente?

Jennifer Aniston ha estado casada en dos ocasiones, la primera con Brad Pitt entre el 2000 y 2005 y posteriormente con Justin Theroux, con quien estuvo de 2015 a 2018. Theroux fue su última relación oficial confirmada.

Sin embargo, a inicios de 2025 circularon rumores sobre que la actriz estaría saliendo con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Aniston le puso fin a estas especulaciones y declaró: "Solo lo he visto (a Obama) una vez. Conozco más a Michelle que a él"