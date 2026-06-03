Famosos con Cancer Exparticipante de Miss Universe Puerto Rico ha llegado a pensar en dejar su tratamiento contra el cáncer La presentadora Jaylene Álvarez compartió detalles sobre su tratamiento contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en 2025. “Seguimos batallando aun cuando digo que no quiero más quimios”, dijo.



Video Exparticipante de Miss Universe Puerto Rico revela que tiene cáncer a sus 33 años

Jaylene Álvarez, exparticipante de Miss Universe Puerto Rico 2021, confesó que ha llegado a pensar en dejar su tratamiento contra el “cáncer de seno triple negativo” que le fue diagnosticado el 11 de diciembre de 2025 tras los fuertes efectos secundarios que ha experimentado en los últimos meses.

La modelo, de 33 años, compartió en Instagram que, además de la pérdida de su cabello, ha atravesado por momentos complicados tras la aplicación de la “quimio roja”, la cual, según explica el sitio del Hospital City of Hope, se utiliza para tratar cánceres “de rápido crecimiento como el de mama”.

PUBLICIDAD

“Cuando estés calva y te veas así de bella, hablamos (…) Gente, ya pasé los efectos secundarios más fuertes de la segunda quimio roja. Ya he tomado 14 quimioterapias y me quedan dos quimios rojas más. Las quimios rojas me dejan en cama por 2 semanas. Por alguna razón tienen un efecto grande en mí”, señaló el 30 de abril.

Jaylene Álvarez ha pensado en dejar su tratamiento, pero sigue en la lucha. Imagen Jaylene Álvarez / Instagram



“Tuve que tomar la licencia por enfermedad en el trabajo. Esto ha sido una de las cosas más dolorosas para mí. No quiero romantizar esta experiencia con mis fotos o posts. Esto es una de las cosas más horribles que un ser humano puede experimentar. No se lo pueden ni imaginar porque por alguna razón no se habla mucho al respecto”, agregó.

En ese sentido, Jaylene Álvarez reconoció que, a veces, “lo pacientes de cáncer fingen estar bien” con el objetivo de no preocupar a la familia. Sin embargo, admitió que en su caso ha habido días en los que ha querido hasta renunciar a todo.

“Somos expertos haciéndolo muchas veces cuando contamos por lo que estamos atravesando y lo que sentimos y los espacios oscuros en los que nos encontramos, pues la gente no sabe qué decir”, dijo.

Jaylene Álvarez ha documentado su historia en Instagram. Imagen Jaylene Álvarez / Instagram