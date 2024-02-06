Daddy Yankee enfrenta difíciles momentos en su familia: revela que su padre tiene cáncer

Video Daddy Yankee celebró el cumpleaños de su esposa en grande: ¿se acabaron los rumores de separación?

Con un emotivo anuncio, Daddy Yankee compartió con el mundo que su padre ha sido diagnosticado con cáncer.

El famoso exponente del género urbano compartió la noticia a través de un video para la Fundación CAP de Puerto Rico, "una organización sin fines de lucro fundada en el 1989 que trabaja por el bienestar de los niños pacientes de cáncer", dice la institución en su página web.

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre el cáncer que tiene su padre?

Daddy Yankee anunció que su padre, el percusionista de salsa Ramón Ayala, tiene esta enfermedad el pasado fin de semana y reveló que esta difícil situación lo motivó para aceptar ser el padrino del evento Uniendo Cabezas 2024 de la Fundación CAP.

"Soy parte (del evento) para honrar a mi padre, que estamos también pasando esa prueba del cáncer con mi papá", dijo el artista quien ya está retirado de los escenarios.

"También le ha tocado a mi familia vivir y experimentar lo que es ser parte de la condición", reveló.

Daddy Yankee reveló que su papá tiene cáncer. Imagen Daddy Yankee/Instagram y Nomar Ayala Rodríguez/Instagram



Daddy Yankee no dio mayores detalles sobre el tipo de cáncer que enfrenta su padre ni tampoco en qué fase se encuentra.

Lo que sí hizo fue aplaudir el trabajo de los "cuidadores" de pacientes con esta enfermedad: " Me pongo las botas de ellos también que cuidan a un familiar".

" Le doy las gracias a mi Padre Celestial y a mi gente de CAP por hacerme parte de esta nueva aventura para mí", dijo sobre el padrinazgo que hará a beneficio de la institución.

Daddy Yankee dio la noticia de que su padre tiene cáncer a través de un video de la Fundación CAP de Puerto Rico. Imagen Daddy Yankee/Instagram



"Estoy muy entusiasmado de estar al servicio de mi comunidad", admitió.

Daddy Yankee no emitió de manera inmediata mayores comentarios posteriores respecto al estado de salud de su papá.

Tampoco el hermano del cantante, Nomar Ayala Rodríguez, quien es pastor evangelista y cuya fe también profesa 'El Big Boss'.