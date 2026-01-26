Famosos con Cancer Exparticipante de Miss Universe Puerto Rico revela cómo descubrió que tenía cáncer y por qué es "raro" La ahora presentadora y modelo Jaylene Álvarez compartió detalles sobre cómo descubrió que padecía cáncer. Ella se encuentra actualmente bajo tratamiento de quimioterapias.



Exparticipante de Miss Universe Puerto Rico revela que tiene cáncer a sus 33 años

Jaylene Álvarez, exparticipante de Miss Universe Puerto Rico, compartió más detalles acerca del cáncer de mama que recientemente le fue diagnosticado.

Luego de haber dado a conocer públicamente su condición de salud, la modelo explicó cómo es que se percató de que algo no andaba bien.

“Me palpé la masa, así que fui yo la que descubrió el cáncer. Debo resaltar el hecho que, de primera mano, lo pasé por alto”, contó en entrevista para ‘Lo sé todo Puerto Rico’.

“Todo esto comenzó a finales de octubre, cuando yo me lo palpé. Poco después vuelvo y siento, pero que creció, y entonces comenzó a finales de noviembre, principios de diciembre, todo el proceso”, agregó.

Álvarez aseguró que estuvo en ‘shock’ después de que los médicos le informaron que padece esta enfermedad, una noticia que le ha cambiado la vida.

Jaylene Álvarez dice que su situación es "rara"

Jaylene Álvarez afirmó que padecer cáncer de mama a su edad es una "situación rara". “Soy paciente actualmente de cáncer de seno, cosa que es común entre las mujeres. Sin embargo, para ser una mujer joven, pues no lo es, ¿verdad?, es lo raro de mi situación”, aseguró, sin ahondar al respecto.

El pasado 17 de diciembre, la también presentadora llegó a los 33 años, lo cual festejó en compañía de su esposo, Jan Nieves, y sus amistades.

“Hoy no celebro sólo mi cumpleaños, celebro la gracia de estar viva, la fuerza que nace de la fe y el amor infinito de Dios que me ha sostenido en cada temporada”, escribió en un ‘post’ de Instagram entonces.

Jaylene Álvarez mantiene la fe en su recuperación

Jaylene Álvarez aseveró que, lamentablemente, miembros de su familia han “sufrido” cáncer, por lo que “no es nuevo” para ella.

“Así que, básicamente yo creo que la vida me ha preparado para este momento”, indicó la conductora de televisión.

“Recibí la noticia de que no está metastizado”, destapó. “Quiero que sepan que estoy bien, de la mano de Dios. Creo que esta experiencia me ha venido para bien porque me ha acercado a él”, externó.