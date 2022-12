Kristina Lilley, de 'La Viuda Negra', tiene cáncer otra vez

"Mi despertar de hoy es mi historia, mi historia de estos últimos meses. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga", señaló tranquila en un video publicado a finales de noviembre en su cuenta de Instagram.