Mauricio Martínez, de Atrévete a Soñar, vence el cáncer por quinta vez: "Ha habido dolor y miedo"
A lo largo de 15 años, Mauricio Martínez ha enfrentado una lucha contra el cáncer de vejiga. Por quinta ocasión, el actor mexicano logró vencer a la enfermedad.
El 10 de febrero Martínez compartió una fotografía donde se le ve optimista desde el hospital para dar la buena noticia.
"Hoy sonrío desde una cama de hospital, pulgar en alto y alma firme. Esta no es solo una foto: es mi cuarta inmunoterapia y mi forma de decirle a la vida que aquí sigo, después de ganarle la batalla al cáncer de vejiga por quinta vez".
El actor confesó que "no ha sido fácil" sobrellevar la situación: "Ha habido dolor y miedo, sí… pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción. Porque sobrevivir no siempre se ve heroico. A veces se ve así: quedarse, luchar, creer, vivir. Sigo aquí. Y mientras haya un latido, hay esperanza", sentenció.
La lucha de Mauricio Martínez contra el cáncer
Mauricio Martínez recibió su primer diagnóstico de cáncer en 2010, con lo que comenzó una historia marcada por cirugías, tratamientos, recaídas y periodos de recuperación.
El 4 de octubre de 2025, el actor regiomontano compartió en Instagram que la enfermedad había regresado por quinta ocasión, luego de haber permanecido siete años en remisión.
"Después de siete años en remisión y 15 años y medio de luchar contra el cáncer de vejiga en cuatro ocasiones, les comparto que el cáncer ha regresado a mi vejiga (…) Mi cuerpo me avisó a tiempo y estoy en excelentes manos con mi equipo de médicos. Con fe, ánimo, rodeado de amor y toda la fuerza. Ya me sé el camino", se lee en la publicación.
Martínez explicó que los tumores detectados eran de bajo grado, lo que permitió un ser tratado a tiempo.
El 10 de febrero de 2026, Mauricio compartió públicamente que había vencido el cáncer por quinta vez.
También explicó que continúa bajo un régimen mensual de "inmunoterapia con Bacilo de Calmette-Guérin (BCG)", un tratamiento diseñado para evitar recaídas mediante la estimulación del sistema inmunológico dentro de la vejiga.
El actor ha compartido que muestra sus procesos porque intenta generar conciencia entre quienes atraviesan diagnósticos similares, visibilizando la importancia de la detección oportuna y el acompañamiento médico constante.