¿Qué fue de Jason Biggs, protagonista de 'American Pie'?: luce irreconocible

Jason Biggs alcanzó la fama mundial en 1999 al protagonizar la comedia ‘American Pie’ y sus secuelas. Hoy, a sus 46 años, luce completamente irreconocible.

El actor, que también salió en la serie ‘Orange is the New Black’, fue visto el 22 de abril de 2025 en la City Harvest Gala en Nueva York, donde contó para Page Six que había sufrido problemas de salud: “Tuve algunos problemas con el colesterol, quizás por todo el helado que devoraba”.

Biggs fue alertado de esta situación al recibir los resultados de unos análisis. Fue entonces que Jason decidió comenzar un cambio en sus hábitos.

“Ha sido un viaje. Mi colesterol bajó 70 puntos”

Gracias a la reducción de azúcares en su dieta y una rutina de ejercicio, el actor aseguró haber bajado 35 libras. Además, confesó que sigue comiendo helado de vez en cuando.

Jason Biggs sufrió de una fuerte adicción al alcohol

El colesterol no fue el único problema de salud al que se ha enfrentado el protagonista de ‘American Pie’. En 2024, el actor recordó su alcoholismo en una entrevista con la revista People. Biggs describió su día a día en aquella época:

"Estoy yendo a terapia y 'trabajando en mis cosas', pero después salgo de terapia, justo después de una buena sesión, y voy a la licorería y compro una botella grande de vodka, me la bebo y luego conduzco a casa."

Para el actor, el alcohol era una vía de escape. En la misma entrevista confesó: "Sabía cómo emborracharme lo suficiente como para sacarme de la ecuación de la vida, sacarme del presente, no tener que conectar de una manera que me hiciera sentir cosas."

Jason además escondía su alcoholismo de la actriz Jenny Mollen, quien ha sido su esposa desde 2008. Su forma de ocultar este hábito era intercambiando en su casa las botellas que se bebía por unas nuevas.