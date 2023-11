Adolescentes ven por primera vez ‘American Pie’ y la cancelan: la consideran "ridícula y machista"

La película ‘American Pie’ se estrenó en 1999, narrando la historia de 4 amigos en su último año de preparatoria, quienes prometen perder la virginidad antes de graduarse, por lo que hacen todo lo posible para lograr su cometido, aunque se metan en problemas.

Nueva generación considera ‘American Pie’ como una película machista

Al abordar el tema de la presión social y de la exploración sexual a través de chistes (que ahora suenan inmaduros), clichés de películas de adolescentes y otras situaciones absurdas hicieron de esta historia todo un éxito en aquella época, teniendo dos secuelas más, pero parece que a los adolescentes de las nuevas generaciones no la ven de la misma manera.

Para probar este punto, la periodista Rosie Hewittson le pidió a un grupo de adolescentes entre 16 y 19 años que vieran este filme, con el objetivo de comparar el impacto que tuvo entre ese grupo de edad en el año 2000 con las nuevas geneaciones.



Una chica de 16 años calificó a la película como ‘ridícula’, además de notar cómo ha cambiado el trato y el rol de la mujer en las comedias.

“Los hombres tratan a las mujeres con mucho respeto e igual ahora”, dijo la joven.



Mientras que Hannah, una chica de 17 años, hizo énfasis en la situación de Jim con Nadia, en particular la escena donde hace una transmisión en vivo sin el consentimiento de la chica.

“La película ni siquiera gestiona la moralidad de hacer eso. Eso es una gran violación de la privacidad y definitivamente es un delito sexual”, expresó.



Olivia, otra de las chicas que se prestó para este estudio, manifestó que esta clase de películas lo único que consigue es que los hombres piensen que comportarse de esa manera con las mujeres está bien.

“Creo que si fueras un adolescente viendo esto, básicamente te sentirías con derecho a comportarte como quisieras con las mujeres”.

Shannon Elizabeth (Nadia) explica por qué no podrá haber una película como ‘American Pie’ en la actualidad

Tras el movimiento #MeToo, muchas actrices alzaron la voz con respecto a escenas o diálogos que no debieron existir en las películas, además de denunciar abuso o acoso sexual en sus lugares de trabajo.

En una entrevista al portal Page Six, Shannon Elizabeth, quien interpretó a Nadia en ‘American Pie’, compartió que, para ella, no debió filmarse la escena en la habitación de Jim, en la que una cámara en una computadora está transmitiendo a toda la escuela el momento en el que la chica se cambia de ropa.

“Si esto hubiera salido después del movimiento #MeToo, definitivamente habría un problema. Creo que las cosas pudieron ser distintas”, indicó.



En cuanto a la filmación de ese momento, la actriz compartió que la escena fue totalmente cuidada y que únicamente estuvieron presentes las personas que debían estar, quienes lo tomaron como si no fuera gran cosa para evitar que se pusiera nerviosa.

“Era un set cerrado y solo estaba yo en esta sala y el chico del micrófono. Yo sentía que todo era muy extraño. Fue en la habitación cuadrada que construyeron en el medio de un almacén e hicimos que todos los que no necesitaban estar allí se fueran. Eso es lo más importante que recuerdo: solo yo y el chico del micrófono, y tratar de hacer bromas con los directores y dejar de lado las cosas porque, si yo no estaba nerviosa, tal vez no estarían tan nerviosos… solo traté de que no fuera gran cosa”, indicó.



¿Crees que la película 'American Pie' sea incorrecta para las nuevas generaciones? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.