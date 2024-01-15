Entretenimiento

¿Ya eres más grande que la mamá de Stifler en 'American Pie'? Los millennials no están soportando la respuesta

En 1999, Jennifer Coolidge se convirtió en un ícono como una de las 'cougars' o 'MILFs' más emblemáticas del cine

Por:
Tania Caballero.
Video Jennifer Coolidge esconde un triste secreto tras su sensual imagen: el error que la 'atrapó' en Hollywood

¿Quieres sentirte viejo? Hace 25 años, exactamente en 1999, se estrenó la primera película de la saga 'American Pie', la cual tuvo un éxito arrasador y nos arrojó tanto actores como personajes que aún hoy recordamos con muchísimo cariño.

Uno de los icónicos personajes de la cinta fue, sin lugar a dudas, Jeanine Stifler, o como todos la conocemos: la mamá de Stifler, personaje que le dio a la actriz Jennifer Coolidge fama y proyección internacional, además de que fue tan emblemático que así la recordamos aún hoy en día.

¿Cuántos años tenía la mamá de Stifler en 'American Pie'?

Jeanine Stifler era una mujer muy atractiva y sensual que sedujo a uno de los 'amigos' de su hijo desde la primera película de 'American pie', algo que en la película, para Paul Finch (Eddie Kaye Thomas), de 19 años fue toda una hazaña, lo cual no le gustó nada a Steve Stifler (Seann William Scott).

Jeanine fue uno de los personajes que, por medio de estas películas de comedia adolescente, popularizaron términos como 'cougar' (mujeres mayores a las que les gustan los hombres jóvenes) o 'MILF' (cuyo significado en español sería: "mamá que podría co**rme"), para referirse a mujeres que son el objeto de deseo de los amigos de sus hijos.

Jennifer Coolidge, su intérprete, tiene actualmente 62 años de edad, lo cual quiere decir que en el momento en el que encarnó a la mamá de Stifler contaba con 38 años, edad que muchos millennials tienen hoy en día.

¿Cómo reaccionaron los millennials al enterarse que ya tienen la edad de la mamá de Stifler?

Muchos de los internautas que crecieron viendo las películas de 'American pie', se sintieron viejos y no pueden creer haber llegado a la edad de una de las 'cougars' más emblemáticas del cine.

"La veíamos como una verdadera sugar y hoy ya estamos en esa edad o la pasamos. Ya vuelvo, voy por mi parche para el dolor de espalda", "Tengo la edad de Jennifer Coolidge cuando hizo a la mamá de Stifler", "De golpe, la mamá de Stifler tiene casi nuestra edad, ¿cómo pasó eso? ¡¿y cuándo?!", "No puedo creer que ya soy considerada una MILF por tener la edad de la mamá de Stifler", "No puedo creer que ya tengo la edad de la mamá de Stifler en 'American Pie'", "Ya tengo 38, pero hasta los 50 años seré la mamá de Stifler", "Quería que algún día me apodaran #stiflersmom, pero no ahora", escribieron algunos internautas en X.


Aunque en una encuesta en la red social X (antes Twitter) aseguraron que muchos le calculaban al personaje una edad de entre 40 y 45 años.

Lo que sí es cierto es que muchos concuerdan en la gran belleza y atractivo físico que tenía la actriz, por lo que se convirtió en una de las MILF's más sensuales de todos los tiempos.

¿Tú qué opinas? ¿Ya superaste la edad de la mamá de Stifler?

