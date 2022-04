Janelle Monáe no se identifica como mujer, es una persona no binaria: conoce qué significa

En el año 2018 Janelle Monáe reveló ser pansexual. Ahora comparte detalles sobre su identidad de género pues no se considera mujer sino algo diferente.

Janelle Monáe es una persona no binaria

En el programa 'Red Table Talk' conducido por Jada Pinkett Smith, su hija Willow y su madre Adrienne, Janelle Monáe, reveló que se identifica con el género no binario. Al respecto confesó:

Simplemente no me veo como una mujer únicamente. Siento toda mi energía. Siento que Dios es mucho más grande que «él» o «ella»

Agregó también que a pesar de su identidad de género su apoyo con las mujeres siempre permanecerá: “Siempre estaré con las mujeres negras. Pero veo todo lo que soy, más allá de lo binario”.

Respecto a su orientación sexual, la pansexual, que se define como la capacidad de una persona de sentir atracción erótica o mantener una relación íntima y/o sexual hacia o con otra persona, sin importar el sexo, género, orientación sexual, identidad de género o roles sexuales, según el Consejo Mexicano para prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Monáe explicó que cuando observa a las personas prefiere observar primero su energía antes que su expresión de género. “Esto te abre para enamorarte de cualquier espíritu hermoso”, agregó.

Cuando Willow Smith le preguntó qué fue lo que le ayudó a sentirse en confianza para revelar esta parte de su persona, comentó:

Alguien dijo: ‘Si no resuelves las cosas que necesitas resolver primero antes de compartirlas con el mundo, entonces lo resolverás con el mundo'… Eso es lo que no quería hacer. Así que pensé que necesitaba tener todas mis respuestas correctas, no quiero decir algo incorrecto.

¿Qué es el género no binario?



Es importante destacar en primer lugar que el género es diferente a la orientación sexual. Mientras que las personas pueden ser heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, también hay una variedad de posibilidades en cuanto a lo referente a la identidad de género.

Y es que culturalmente no sólo existe lo femenino y lo masculino. Es por eso que algunas personas se identifican con algo más allá de ser "hombre" o "mujer" ante la sociedad, explica la revista de medicina Healthline.

Las personas no binarias no se identifican al cien por ciento ni con el género femenino ni con el masculino. Por el contrario, prefieren no recurrir al binarismo hombre-mujer. Pueden fluir entre elementos de ambas categorías dependiendo de lo que decidan.

Por lo general, las personas no binarias recurren al uso de pronombres neutros, y piden que se les identifique como tal. En inglés, por lo general se recurre a ‘they’. En español uno de los pronombres neutrales más usados es ‘elle’.