Jacky Bracamontes está de luto ante muerte de un integrante de su familia

Jacky Bracamontes y su familia enfrentan difíciles momentos ya que la conductora dio a conocer en redes sociales que están de luto.

La protagonista de telenovelas detalló en una historia de su cuenta oficial de Instagram que sufren por la muerte de su tío Francisco, hermano de su papá Jesús Bracamontes.

Con una fotografía de su familiar, Jacky Bracamontes mostró lo afectada que estaba por el fallecimiento de su tío 'Chico', como lo llamaba de cariño y a quien le agradeció todo el amor que le dio en vida.

“ Gracias por tu amor, ya estás con Dios”, fueron las palabras con las que la presentadora se despidió de su tío el pasado sábado 9 de marzo.

Jacky Bracamontes no dio más detalles de manera inmediata sobre la muerte de su tío ni tampoco las causas del fallecimiento.

En la misma publicación, la esposa de Martín Fuentes reveló que el último adiós se lo dieron en una misa de cuerpo presente.

El papá de Jacky Bracamontes también se despidió de su hermano. En su perfil de Instagram, el exfutbolista compartió una foto de cuando él y el señor Francisco eran jóvenes.

“Foto del recuerdo con mi querido hermano Francisco, que se nos adelantó en el camino, que en paz descanse”, precisó Jesús Bracamontes.

Los fieles admiradores de Jacky Bracamontes se solidarizaron con la familia y les externaron muestras de cariño y apoyo, deseándoles pronta resignación.

¿Quién es el famoso papá de Jacky Bracamontes?

Jacky Bracamontes alcanzó la fama como reina de belleza, conductora y actriz, pero no es la única famosa de su familia.

El papá de la estrella de televisión es Jesús Bracamontes, un exfutbolista y entrenador de fútbol, quien es parte de los colaboradores de TUDN.