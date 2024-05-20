Jacky Bracamontes muestra lujosa primera comunión de su hija Renata: llevó vestido de “ensueño”

Video Hija de Jacky Bracamontes sufre accidente y termina en el hospital

El sábado 18 de mayo, Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes celebraron la primera comunión de su hija Renata.

“Hizo su 1a. comunión y rodeada de su familia y sus amigos, recibió a Papá Dios por primera vez, de una manera muy linda y única”, compartió.

La pequeña, de 7 años, recibió el sacramento de la Eucaristía rodeada de familiares y amigos. El evento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de Jacky, donde publicó un carrete de imágenes de la festividad.

Renata lucía como toda una princesa con un hermoso vestido blanco de diseñador, mientras que sus hermanas llevaban vestidos similares en blanco y rosa claro.

Jacky Bracamontes presume primera comunión de su hija. Imagen Jacky Bracamontes/Instagram



El vestido de Renata se coordinó con el de sus cuatro hermanas, Jacky, Caro, Emilia y Paula. Todas lucían diseños en un suave color rosa. Además, los papás también asistieron vestidos de blanco.

“Gracias @marita_rial @maritarialmx por ese vestido de ensueño que le hicieron especialmente a mi Reni. Y el de todas las princesas también ¡Wowwww! Se sentían soñadas. Las queremos mucho”, publicó Bracamontes.

En las imágenes compartidas, Jomari Goyso dejó ver la recepción de la celebración. El tono rosa se destacaba tanto en la mantelería como en la decoración y el servicio de las mesas. Además, algunos de los invitados posaron, entre ellos la periodista Pamela Silva.

Pamela Silva y Jomari Goyso estuvieron entre los invitados. Imagen Jomari Goyso/Instagram