Jacky Bracamontes muestra lujosa primera comunión de su hija Renata: llevó vestido de “ensueño”
Renata, la tercera de las cinco hijas que la actriz tiene con el piloto Martín, Fuentes celebró su primera comunión el pasado fin de semana. Bracamontes compartió detalles del lujoso festejo.
El sábado 18 de mayo, Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes celebraron la primera comunión de su hija Renata.
“Hizo su 1a. comunión y rodeada de su familia y sus amigos, recibió a Papá Dios por primera vez, de una manera muy linda y única”, compartió.
La pequeña, de 7 años, recibió el sacramento de la Eucaristía rodeada de familiares y amigos. El evento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de Jacky, donde publicó un carrete de imágenes de la festividad.
Renata lucía como toda una princesa con un hermoso vestido blanco de diseñador, mientras que sus hermanas llevaban vestidos similares en blanco y rosa claro.
El vestido de Renata se coordinó con el de sus cuatro hermanas, Jacky, Caro, Emilia y Paula. Todas lucían diseños en un suave color rosa. Además, los papás también asistieron vestidos de blanco.
“Gracias @marita_rial @maritarialmx por ese vestido de ensueño que le hicieron especialmente a mi Reni. Y el de todas las princesas también ¡Wowwww! Se sentían soñadas. Las queremos mucho”, publicó Bracamontes.
En las imágenes compartidas, Jomari Goyso dejó ver la recepción de la celebración. El tono rosa se destacaba tanto en la mantelería como en la decoración y el servicio de las mesas. Además, algunos de los invitados posaron, entre ellos la periodista Pamela Silva.
“Lo más lindo de una amistad es poder celebrar los momentos importantes de nuestras familias. Hoy nos reunimos para celebrar la comunión de la peque de nuestra @jackybrv y @mft07. Que Dios siempre guíe tus pasos Renata preciosa, muchas bendiciones”, escribió el amigo de la actriz.