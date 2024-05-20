Jacqueline Bracamontes

Jacky Bracamontes muestra lujosa primera comunión de su hija Renata: llevó vestido de “ensueño”

Renata, la tercera de las cinco hijas que la actriz tiene con el piloto Martín, Fuentes celebró su primera comunión el pasado fin de semana. Bracamontes compartió detalles del lujoso festejo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Hija de Jacky Bracamontes sufre accidente y termina en el hospital

El sábado 18 de mayo, Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes celebraron la primera comunión de su hija Renata.

“Hizo su 1a. comunión y rodeada de su familia y sus amigos, recibió a Papá Dios por primera vez, de una manera muy linda y única”, compartió.

PUBLICIDAD

Más sobre Jacqueline Bracamontes

Jacky Bracamontes revive la dura pérdida de su bebé: no podía amamantar a su hija por la tristeza
2 mins

Jacky Bracamontes revive la dura pérdida de su bebé: no podía amamantar a su hija por la tristeza

Univision Famosos
Jacky Bracamontes se sincera sobre el desorden alimenticio que sufrió: llegó a desmayarse
2 mins

Jacky Bracamontes se sincera sobre el desorden alimenticio que sufrió: llegó a desmayarse

Univision Famosos
Hija de Jacky Bracamontes aparece con andadera tras accidente: revelan fotos de su fuerte lesión
2 mins

Hija de Jacky Bracamontes aparece con andadera tras accidente: revelan fotos de su fuerte lesión

Univision Famosos
Hija de Jacky Bracamontes sufre accidente y termina en el hospital: ¿qué le pasó?
1 mins

Hija de Jacky Bracamontes sufre accidente y termina en el hospital: ¿qué le pasó?

Univision Famosos
Sabine Moussier arremete contra Jacky Bracamontes por supuesto conflicto: "Me mandó a la banqueta"
2 mins

Sabine Moussier arremete contra Jacky Bracamontes por supuesto conflicto: "Me mandó a la banqueta"

Univision Famosos
Jacqueline Bracamontes perdió a su primer hijo: así fue como enfrentó el duelo
3:00

Jacqueline Bracamontes perdió a su primer hijo: así fue como enfrentó el duelo

Univision Famosos
Jacky Bracamontes y su romance frustrado con William Levy: terminó por Elizabeth Gutiérrez
4 mins

Jacky Bracamontes y su romance frustrado con William Levy: terminó por Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y las actrices con las que se le ha vinculado durante su relación con Elizabeth Gutiérrez
1:02

William Levy y las actrices con las que se le ha vinculado durante su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Jacky Bracamontes está de luto ante muerte de un integrante de su familia
2 mins

Jacky Bracamontes está de luto ante muerte de un integrante de su familia

Univision Famosos
Famosos que terminaron sus romances y tuvieron que trabajar con sus ex: hasta los besaron
4 mins

Famosos que terminaron sus romances y tuvieron que trabajar con sus ex: hasta los besaron

Univision Famosos

La pequeña, de 7 años, recibió el sacramento de la Eucaristía rodeada de familiares y amigos. El evento fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de Jacky, donde publicó un carrete de imágenes de la festividad.

Renata lucía como toda una princesa con un hermoso vestido blanco de diseñador, mientras que sus hermanas llevaban vestidos similares en blanco y rosa claro.

Jacky Bracamontes presume primera comunión de su hija.
Jacky Bracamontes presume primera comunión de su hija.
Imagen Jacky Bracamontes/Instagram


El vestido de Renata se coordinó con el de sus cuatro hermanas, Jacky, Caro, Emilia y Paula. Todas lucían diseños en un suave color rosa. Además, los papás también asistieron vestidos de blanco.

“Gracias @marita_rial @maritarialmx por ese vestido de ensueño que le hicieron especialmente a mi Reni. Y el de todas las princesas también ¡Wowwww! Se sentían soñadas. Las queremos mucho”, publicó Bracamontes.

En las imágenes compartidas, Jomari Goyso dejó ver la recepción de la celebración. El tono rosa se destacaba tanto en la mantelería como en la decoración y el servicio de las mesas. Además, algunos de los invitados posaron, entre ellos la periodista Pamela Silva.

Pamela Silva y Jomari Goyso estuvieron entre los invitados.
Pamela Silva y Jomari Goyso estuvieron entre los invitados.
Imagen Jomari Goyso/Instagram


“Lo más lindo de una amistad es poder celebrar los momentos importantes de nuestras familias. Hoy nos reunimos para celebrar la comunión de la peque de nuestra @jackybrv y @mft07. Que Dios siempre guíe tus pasos Renata preciosa, muchas bendiciones”, escribió el amigo de la actriz.

Relacionados:
Jacqueline BracamontesHijos de famososFamososMartín Fuentes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD