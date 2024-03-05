Famosos que terminaron sus romances y tuvieron que trabajar con sus ex: hasta los besaron

Video Grandes romances que traspasaron la pantalla: 2 de ellos llevan más de 10 años juntos

José Ron y Ariadne Díaz sorprendieron el pasado 28 de febrero al anunciar que a diez años de que terminaron su relación amorosa, volverán a ser pareja en la ficción.

Y es que los exnovios serán los protagonistas de la nueva telenovela de Rosy Ocampo, la cual lleva por nombre ‘Papás por conveniencia’.

PUBLICIDAD

“Estoy muy emocionada de compartirles el próximo proyecto, una vez más de la mano de mi querida y admirada Rosy Ocampo y reencontrarme en escena después de tantos años con mi querido José Ron”, expresó la actriz.

Su exnovio le respondió y escribió: “Muchos años después y con una gran historia en nuestras manos. Aquí vamos mi Ari”.

Ariadne Díaz y José Ron no son los únicos famosos que han tenido que trabajar con sus exparejas.

Jacky Bracamontes se reencontró con su exnovio en una telenovela

Jacky Bracamontes y Valentino Lanús tuvieron una relación que duró más de cuatro años. La historia de amor entre ellos comenzó en 1999, cuando se conocieron en un antro de la Ciudad de México.

Aunque se veían muy enamorados, en 2004 decidieron separarse y años después la conductora destapó que el motivo fueron las infidelidades del protagonista de ‘Tu vida es mi vida’.

Cuatro años después de su ruptura, Jacky Bracamontes y Valentino Lanús fueron pareja una vez más, pero en la ficción al trabajar juntos en ‘Las tontas no van al cielo’, hecho que según la tapatía no fue fácil.

“Yo duré 4 años y medio con Valentino, terminé con él y después de eso me invitaron a hacer 'Las tontas no van al cielo'. La cosa aquí es que no nos llevamos mal, porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era mi ex… De alguna forma se sentía como natural, pero fue complicado porque yo ya tenía novio”, confesó en 2020 en Netas Divinas.

Matías Novoa y Bárbara de Regil: así fue su reencuentro tras separarse

Bárbara de Regil y Matías Novoa fueron los protagonistas de ‘Cabo’ en 2022 y dicha telenovela fue el reencuentro de los exnovios.

PUBLICIDAD

Los actores fueron pareja once años antes; su historia de amor comenzó en 2011 cuando coincidieron en la telenovela 'Bajo el alma', donde la química traspasó la pantalla y comenzaron un fugaz noviazgo.

“Mi primer protagónico fue con Matías hace 11 años… Sí (fuimos pareja), pensé que hablabas del protagónico… Hubo ahí algo, como que el quever”, confesó la actriz en el programa Hoy en 2022.

Bárbara de Regil afirmó en aquella entrevista que son grandes amigos y que pese a que en la ficción eran pareja, ella respetaba mucho la relación que Matías Novoa tenía con Michelle Renaud.

“Somos supercuates, o sea, cuates de que podría ser mi ‘bro’. De verdad, muy cañón, yo estoy casada, llevo 8 años. Él está enamoradísimo, todo el tiempo estoy escuchando de Michelle”, afirmó.

Michelle Renaud y Danilo Carrera fueron protagonistas de telenovela tras su ruptura

En junio de 2019, Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron en redes sociales que eran pareja al publicar una tierna fotografía con la frase ‘Te amo’.

La pareja gritaba su amor a los cuatro vientos e, incluso, fueron los protagonistas de la telenovela ‘Quererlo Todo’, la cual comenzó en noviembre de 2020.

Tan solo tres meses después y a mitad de grabaciones del melodrama, Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación, afirmando que seguían siendo amigos y que terminarían el proyecto juntos.

“Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación... No se preocupen que solo termina la relación romántica, pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en Quererlo todo”, compartió la pareja en redes sociales.

PUBLICIDAD

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez son pareja tras su divorcio

El matrimonio de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez llegó a su fin en 2020 tras cuatro años juntos y dos después del nacimiento de su hija Kailani.

Desde que anunciaron su ruptura, la expareja dejó claro que siempre serían familia por el bienestar de su hija y que el amor que se tenían se transformó en una gran amistad.

Aunque jamás descartaron trabajar juntos, en octubre de 2023 dieron la noticia de que volverían a ser pareja, pero solo en la ficción.