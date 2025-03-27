Jacky Bracamontes revive la dura pérdida de su bebé: no podía amamantar a su hija por la tristeza

Video Ana Brenda Contreras será madre de un 'bebé arcoíris' y lo espera con amor

Jacqueline Bracamontes recordó uno de los momentos más oscuros de su vida: la terrible pérdida de su bebé, Martín, quien murió poco antes de nacer.

La actriz relató, en 'La entrevista con Yordi Rosado', que estaba emocionada porque su embarazo de gemelos. Los pequeños se llamarían como sus padres: Jacky y Martín. Aunque fue un embarazo pesado, todo parecía ir bien.

PUBLICIDAD

“Fue normal hasta el final. En la semana 34 fui a hacerme el chequeo normal y todo estaba bien, o sea, me checaron ultrasonido, el corazón de uno, el corazón de la otra perfecto”.

Poco después de esta cita médica, Bracamontes acompañó a su esposo a un evento donde comenzó a sentirse mal y a tener contracciones. El doctor le dijo que era normal al tratarse de la semana 34.

Era Semana Santa, Jacky y Martín viajaron a Tequesquitengo y fue ahí donde la actriz tuvo contracciones que la llevaron de emergencia al hospital.

El doctor le dijo a Jacqueline que el corazón de uno de los gemelos se escuchaba muy fuerte, pero el otro se oía más bajo. Comenzó la cesárea y su esposo lo vio todo.

“Entonces algo pasa que Martín se queda en silencio y luego de repente oigo llorar a un bebé y el doctor dice ‘viene Martín mal’”.

En ese entonces no sabían que el segundo bebé llevaba tres días de haber fallecido. Jacqueline contó en el programa de Yordi Rosado:

“Martín fue quien me contó todo. Me dijo que el bebé no la libró, nació azulito, ya había fallecido. (...) Ahí se me cayó el mundo. Lloré mucho, lloré meses".

Así salió adelante Jacqueline Bracamontes tras la pérdida de su bebé

A pesar de la profunda tristeza de la pérdida, Jacqueline tuvo que salir adelante por su hija Jacky. Era tanto su dolor que ni siquiera podía amamantar a su primogénita, quien había nacido muy débil. La actriz pasó 21 días en el hospital para recuperarse, y su esposo le recordaba que tenía que ser fuerte para su niña:

PUBLICIDAD

“Me decía ‘llora todo lo que quieras aquí, llora conmigo afuera, en el cuarto, llora conmigo, llora con tus papás, llora con todo el mundo, pero cuando entremos a terapia intensiva necesito que estés fuerte para ella'”.

Además del impulso que le dio el cuidar a la pequeña Jacky, Bracamontes hizo junto con su esposo un ritual para despedir en el mar las cenizas del pequeño Martín.

¿Cuántos hijos tiene Jacqueline Bracamontes?

Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes han formado una amplia familia de 5 hijas. Su primogénita fue Jacky, la melliza sobreviviente del difícil parto en el que Jacqueline perdió a Martín.