Hija de Jacky Bracamontes sufre accidente y termina en el hospital: ¿qué le pasó?
Una de las hijas de la presentadora mexicana se lesionó el pie izquiero tan solo días después departicipar en su primera competencia de gimnasia de la temporada.
Hija de Jacky Bracamontes sufrió accidente y terminó en el hospital. Caro, una de las pequeñas de la presentadora mexicana, apareció con muletas y con el pie izquierdo inmovilizado este 15 de enero.
A través de sus historias de Instagram, la estrella de telenovelas compartió una fotografía de la menor, quien con un semblante poco alegre, se dejó ver en el interior de una clínica.
¿Qué le pasó a la hija de Jacky Bracamontes?
Aunque Jacky Bracamontes no dio detalles sobre el accidente de su hija y solo colocó un emoji en forma de corazón sobre la imagen, etiquetando a su esposo, Martín Fuentes, dejó entrever que habría ocurrido en el colegio, ya que Caro llevaba puesto el que sería su uniforme escolar.
El accidente de la pequeña de 10 años habría ocurrido días después de que la presentadora expresara su emoción por la participación de sus hijas en su primera competencia de gimnasia de la temporada, en la que Caro y Jacky se estrenaron en la categoría ‘Silver’.
“Hoy fue la 1a competencia de gimnasia para Reni (EVER!) Y le fue súper bien!!! Jacky y Caro su 1a competencia de la temporada (Estrenando nivel: Silver). Muy orgullosos de las 3!!! Vamos por más!!!”, escribió el 12 de enero.