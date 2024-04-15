Jacky Bracamontes y su romance frustrado con William Levy: terminó por Elizabeth Gutiérrez

Video William Levy teme por su hija: cuestiona si el departamento donde vive con Elizabeth lo paga un hombre

Jacky Bracamontes y William Levy se conocieron en 2009 cuando protagonizaron la telenovela ‘Sortilegio’. Los rumores de un romance entre la pareja estuvieron latentes, pero no fue hasta ocho años después que la actriz lo confirmó y contó detalles de su ruptura.

¿Qué pasó entre Jacky Bracamontes y William Levy?

Fue en 2017 que la conductora rompió el silencio en su libro ‘La pasarela de mi vida’, donde dedicó unas líneas a la relación que tuvo con el galán cubano.

En el capítulo ‘Gajes del oficio’, Jacky Bracamontes se refirió al romance que tuvo con William Levy, señalando que “se sentía feliz porque poco a poco esa química crecía dentro y fuera de los foros y locaciones”.

Relató que el primer beso fuera de la ficción fue cuando el actor la llevó a su casa y al momento de despedirse la besó.

Aunque ella sabía que tenía una relación con Elizabeth Gutiérrez y que ya eran papás de su hijo Christopher, él le aseguró que estaba separado desde hace meses atrás.

“Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados’, por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba”.

Todo cambió cuando a los pocos meses William Levy confesó a Jacky Bracamontes que Elizabeth Gutiérrez estaba embarazada de su hija Kailey.

Afirmó que la noticia “la tomó por sorpresa” y que esa “vuelta a la realidad” le dolió mucho, pues ella creyó en la palabra del actor

“A pesar de haberme jurado que había terminado con ella, ahora resultaba que esperaba un hijo suyo. Los tiempos no cuadraban… Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”, relató.

Tras la noticia, la actriz rompió su relación amorosa con William Levy y en el mismo libro reveló que su interacción después fue complicada, debido a que tenían varias escenas de amor.

“Claro que me rompió el corazón. Yo fui capaz de meter las manos al fuego por él y después dije ¿cómo? A partir de ese momento decidí no meter las manos al fuego por nadie…Lo complicado fue seguir actuando y besándolo desde que ya no había nada entre nosotros”.

Jacky Bracamontes indicó que fue un romance “breve” y que pese a la situación que vivieron, no dejaron de ser “buenos amigos”.

Elizabeth Gutiérrez respondió a Jacky Bracamontes y confiesa si “amarró” a William Levy

En su momento, Gutiérrez no reaccionó a las declaraciones de Bracamontes sobre el romance que sostuvo con Levy, el cual llegó a su fin por el segundo embarazo de la actriz.

Fue hasta febrero de 2022 que Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio en el podcast En defensa propia de Érika de la Vega, donde habló al respecto.

Señaló que “nunca habló de eso porque nunca se ha interesado” y destacó que “escogía qué contestar”.

La hoy expareja de William Levy expresó que ella no “amarró a nadie” y lanzó una indirecta a Jacky Bracamontes.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre… Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”.

La actriz aseguró que para ella fue “una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así” y que si “fue capaz de pensarlo, fue capaz de hacerlo”.

Semanas después de las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez, Jacky Bracamontes enfrentó la polémica y respondió a los comentarios, afirmando que no diría más al respecto y que “todo lo que dijo está en su libro”.

“Se los estoy aclarando para quienes tengan duda, lo lean y recuerden lo que dije porque ponen en mi boca palabras que no dije. Ahora si hay alguien que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos si es mamá”, expresó a medios como De Primera Mano.

Sin nombrar a Elizabeth Gutiérrez ni William Levy, la conductora señaló que para ella el pasado quedaba en el pasado y que estaba enfocada en la familia que formó con Martín Fuentes.

“Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y todas las vivencias que me han tocado me han hecho la mujer que soy. Soy una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas laborales como personal y para mí ahorita lo más importante es educar a mis hijas a ser unas niñas de bien, sonrientes, felices y eso es en lo que yo me enfoco”, sentenció.