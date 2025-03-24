Jacqueline Bracamontes

Jacky Bracamontes se sincera sobre el desorden alimenticio que sufrió: llegó a desmayarse

La presentadora compartió cómo fue el momento cuando, por adelgazar, puso en complicaciones su salud. Ella recordó que llegó a desmayarse.

Por:Dayana Alvino
Jacqueline Bracamontes se sinceró acerca del problema alimenticio que sufrió en su juventud, mientras se preparaba para participar en certámenes de belleza.

Fue en el 2000 cuando la ahora presentadora ganó Nuestra Belleza México, por lo que, al año siguiente, representó a su país natal en Miss Universo.

Jacky Bracamontes se sincera sobre su desorden alimenticio

Ha sido en una sincera charla con Jordi Rosado, para su canal de YouTube, que Jacky, como la llaman cariñosamente, abordó el delicado tema.

“Nunca sufrí por el hecho de que ‘ay, voy a engordar’. Ahí fíjate que mi problema era al revés”, recordó Bracamontes al respecto.

“Por ejemplo, cuando estuve en la concentración en Tlaxcala para el concurso nacional nos tenían muy a dieta, de que no nos dejaban comer limón en la fruta que porque ‘no porque te corta’, y no sé qué, ‘y te engorda’”, explicó.

La también actriz aseguró que, entonces, tampoco le permitían disfrutar “de una galletita” o un postre: “Y yo me sentía sin energía porque yo siempre he comido bien”.

Debido a su situación, ella “hablaba” con las personas que “las cuidaban” para pedirles que le compraran “algo dulce” pues no deseaba “enflacar más”.

Sin embargo, durante un viaje que realizó al extranjero, la tapatía aumentó de peso, lo que le ocasionó un trastorno.

“Sí, en un momento del que te hablo, en Francia, creo que sufrí un principio de desorden alimenticio porque cuando engordé mucho, subí como 15 kilos [33 libras]”, expresó.

“Entonces, cuando fui consciente de que no me quedaba ni un pantalón de cuando llegué a allá, dije: ‘No, esto se acabó, no voy a regresar a México así como estoy’”, añadió.

Con tal de adelgazar, Jacqueline entró en acción: “Me puse súper a dieta, de que comer polvo de proteína todo el día, verduras”.

“Un día comía todo el día toronja, o sea, mal, porque no estaba siendo guiada por una doctora, pero enflaqué muchísimo”, externó.

La actriz comparte cómo fue su recuperación

Debido a lo que estaba haciendo, Jackie Bracamontes enfrentó alteraciones en su cuerpo y complicaciones de salud.

“El problema ahí, que el estómago se me hizo de este tamaño [muy pequeño], así que yo comía una manzana y me llenaba, pero luego estaba descompensada”, enunció.

La protagonista de ‘Sortilegio’, que puedes ver aquí en ViX, contó que “una vez se desmayó” estando en San Francisco, por lo que acudió con los expertos.

“Me llevaron a un doctor, me nivelé, empecé a comer mejor. No me tuvieron que medicar, nada”, señaló, “mi estómago se fue acoplando y todo volvió a la normalidad”.

