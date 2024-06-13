Itatí Cantoral ya tiene el regalo del Día del Padre de Santamarina (y Mayrín también lo disfrutará)

Video Itatí Cantoral quiere emparentar con Mayrín Villanueva: desea que Romina y su hijo sean novios

Itatí Cantoral reconoció nuevamente la belleza física de su exesposo Eduardo Santamarina y confesó que ya le tiene su regalo del Día del Padre, el cual se celebrará el domingo 17 de junio, incluso, adelantó que Mayrín Villanueva también lo disfrutará.

"Eduardo Santamarina se merece el mejor Día del Padre. Mi regalito es que van a ir sus dos hijos maravillosos con él y con Mayrín a Palm Beach a celebrar su Día del Padre", dijo a los medios de comunicación, reportó el periodista Edén Dorantes en su canal de YouTube.

Llevan 20 años divorciados y la actriz siempre ha dejado claro que el actor ha sido un padre presente para los mellizos Roberto Miguel y José Eduardo, de 23 años, por lo cual lo acompañarán en la significativa fecha.

"Son dos niños, buenos ya muchachos grandes que lo adoran y que lo aman porque él se lo ha ganado a pulso, porque si algo tiene Eduardo Santamarina, además de estar bien guapo, es tener un matrimonio muy honesto y a todo dar, lleno de amor y de principios morales porque ustedes lo saben, con la compañera y amiga y hermana Mayrín Villanueva", sentenció la intérprete de Soraya Montenegro, villana de 'María la del Barrio'.

Itatí Cantoral atraviesa por un momento difícil con sus hijos

La estrella de las telenovelas confesó recientemente que le duele estar alejada de sus hijos, pues ya no viven con ella.

" Ya no tienes a tres seres en tu casa… ya no está eso de: 'Me tengo que ir porque tengo que llevar a uno al futbol, a la otra a la natación y el domingo vamos a hacer no sé qué'", compartió en entrevista con el show 'De Primera Mano' el 6 de junio.

Reconoció que lamenta haberlos incitado a estudiar en otro país, pues ya no puede verlos seguido.

" Eso me quiebra mucho el corazón… los domingos que no están ellos… Que yo los haya impulsado para que se fueran a estudiar al extranjero… no lo hagan, como México no hay dos", confesó la actriz.