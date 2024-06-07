Itatí Cantoral

Itatí Cantoral enfrenta momento difícil con sus hijos: “Me quiebra mucho el corazón”

La actriz tiene los sentimientos a flor de piel ahora que sus tres hijos 'abandonaron' el hogar familiar. Los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, así como María Itatí son los tres vástagos de Itatí Cantoral.

Por:Elizabeth González
Video Los gemelos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se convirtieron en todos unos galanes: así han crecido

Itatí Cantoral se convirtió en mamá en tres ocasiones. Fruto de su matrimonio con Eduardo Santamarina, nacieron los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, mientras que de su relación con Carlos Alberto Cruz, llegó al mundo María Itatí.

Aunque la actriz presume de tener una relación con sus tres hijos, lo cierto es que los adolescentes se encuentran, físicamente, alejados de ella.

La intérprete de 49 años contó a la periodista Érika González que se encuentra con los sentimientos a flor de piel, ya que sus tres hijos ‘abandonaron’ el hogar familiar.

“Ya no tienes a tres seres en tu casa… ya no está eso de: ‘me tengo que ir porque tengo que llevar a uno al futbol, a la otra a la natación y el domingo vamos a hacer no sé qué…’”, contó en De Primera Mano este 6 de junio.

“Eso me quiebra mucho el corazón… los domingos que no están ellos… Que yo los haya impulsado para que se fueran a estudiar al extranjero… no lo hagan, como México no hay dos”, enfatizó la actriz.

Ellos son los tres hijos de Itatí Cantoral.
Imagen Itatí Cantoral / Instagram


Aunque Itatí Cantoral no entró en detalles sobre el lugar donde radican sus hijos, en 2023, reveló que José Eduardo se encontraba estudiando actuación, mientras que su gemelo, una carrera empresarial. María Itatí aún se encontraba estudiando.

Carmen Salinas escribió ‘Aventurera’ para ella

Por otro lado, Itatí Cantoral se refirió al próximo debut de Irina Baeva como la nueva Aventurera, dejando al descubierto que, según le confesó Carmen Salinas, la historia de ‘Elena Tejero’, de 1997, había sido escrita para que ella fuera la protagonista.

“Carmen Salinas y su gente me dijeron: ‘Escribimos Aventurera para ti’ y fue un éxito”, aseguró.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina en Aventurera.
Imagen Mezcalent


Finalmente, Itatí Cantoral reveló la razón por la que Edith González tomó su lugar en 1997.

“No pude estrenarla porque la empresa me dijo que yo no podía ser una aventurera y al mismo tiempo ser una protagonista. Es por eso que la estrena Edith González, pero ya después el personaje llega a mí”, sentenció.

