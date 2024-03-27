Eduardo Santamarina dice que le están quitando el amor de Mayrín Villanueva: "Me hizo a un lado"
El villano de telenovelas confesó que alguien le está robando la atención y el cariño de su esposa, destapando si pese a sus 15 años de matrimonio han pensado en el divorcio.
Eduardo Santamarina admitió que sufre celos en su matrimonio con Mayrín Villanueva, pues afirmó que “le están quitando el amor de la actriz”.
Eduardo Santamarina revela quién le quita el amor de Mayrín Villanueva
El villano de telenovelas contó que sufre porque su esposa volcó todo su amor y atención al nuevo integrante de la familia.
“Me estoy poniendo ya celoso casi a mis 56 años de mi perro, de Milo, que es el nuevo integrante de la familia y ya mi mujer me hizo a un lado, es su bebé. Como ya no hay hijos, ya todos se fueron, ya agarró a Milo, tiene cinco meses, yo ahí en la tina duermo”, confesó entre risas en el programa Hoy este 27 de marzo.
Mayrín Villanueva reaccionó a las declaraciones de su esposo y señaló que aunque su hija “Julia todavía está en su casa”, ya no es una bebé y está encantada con su nueva mascota.
La actriz confesó que ella también ha experimentado ciertos celos, aunque aseguró que jamás ha sido una “enferma”.
“Nunca he sido enferma (de celos), no, nunca de perseguir o estar haciendo esas cosas, pero sí siento feo de repente cosas”, dijo entre risas.
¿Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva podrían divorciarse?
Sobre si los celos que han experimentado podrían provocar alguna crisis en su matrimonio, los actores fueron contundentes al descartarlo.
Mayrín, quien conoció a su esposo en las grabaciones de ‘Yo amo a Juan Querendón’, aseveró que sí han atravasedado por momentos complicados como pareja, pero nunca han creído necesario terminar su matrimonio.
“No, de divorcio jamás, obviamente las relaciones tienen altas y bajas, pero jamás de divorciar hasta ahorita”, indicó.
Eduardo Santamarina apoyó la opinión de su esposa, con quien se casó en 2009, y señaló que aunque muchos aseguran que se están divorciando, es mentira.
“No, no hagan caso, son chismes nada más, son rumores”, sentenció el villano de ‘La Desalmada’.