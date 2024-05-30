Itatí Cantoral estuvo embarazada varios meses y no lo sabía: así se enteró que esperaba a su hija

Video Hija de Itatí Cantoral sorprende al cantar “como los ángeles” en concierto junto a su mamá

Itatí Cantoral tiene tres hijos que fueron procreados en dos relaciones. Los gemelos Eduardo y Roberto, a quienes tuvo con Eduardo Santamarina, y María Itatí, a quien procreó con Carlos Alberto Cruz.

En una reciente entrevista con la periodista Pati Chapoy, la actriz recordó que su hija no fue planeada, incluso, se enteró que estaba embarazada cuando tenía cuatro meses de embarazo.

PUBLICIDAD

Antes de concebir a su hija, Itatí sufrió dos abortos, pues tuvo embarazos ectópicos que no se lograron.

"De Eduardo Santamarina me embaracé rapidísimo, sin ningún tratamiento y sin nada, pero con Carlos los dos embarazos no se dieron", contó en la entrevista.

Tiempo después, la villana de 'María la del Barrio', telenovela que puiedes ver en ViX, se preparó para correr un maratón y acudió al doctor, pues notó que su periodo no era normal.

"Voy a la visita con el ginecólogo y le digo 'Oye, fíjate que estoy corriendo un maratón y siento que tengo poco sangrado' y me dijo 'No te preocupes, ahorita te reviso'".

El médico le hizo un ultrasonido donde descubrieron que estaba en embarazada.

"Me hace un ultrasonido y mi hija tiene cuatro meses, hermosa, un corazón latiendo y el dedo chupándoselo", recordó la actriz.

Imagen Instagram @itatic_oficial

El matrimonio de Itatí Cantoral y Carlos Alberto Cruz

Se conocieron en 2006, durante el rodaje de la telenovela 'La viuda de Blanco'. En ese momento, Carlos era el coordinador de producción y la actriz era la protagonista.

La pareja contrajo matrimonio en 2007 y un dos años después nació María Itatí, el 9 de octubre de 2009.

Finalmente, su matrimonio terminó en 2018 después de casi 10 años de ser marido y mujer.