Itatí Cantoral

Itatí Cantoral estuvo embarazada varios meses y no lo sabía: así se enteró que esperaba a su hija

La actriz recordó la anécdota del embarazo de María Itatí, pues no fue planeado y ni si quiera sabía que estaba en la dulce espera.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Hija de Itatí Cantoral sorprende al cantar “como los ángeles” en concierto junto a su mamá

Itatí Cantoral tiene tres hijos que fueron procreados en dos relaciones. Los gemelos Eduardo y Roberto, a quienes tuvo con Eduardo Santamarina, y María Itatí, a quien procreó con Carlos Alberto Cruz.

En una reciente entrevista con la periodista Pati Chapoy, la actriz recordó que su hija no fue planeada, incluso, se enteró que estaba embarazada cuando tenía cuatro meses de embarazo.

Antes de concebir a su hija, Itatí sufrió dos abortos, pues tuvo embarazos ectópicos que no se lograron.

"De Eduardo Santamarina me embaracé rapidísimo, sin ningún tratamiento y sin nada, pero con Carlos los dos embarazos no se dieron", contó en la entrevista.

Tiempo después, la villana de 'María la del Barrio', telenovela que puiedes ver en ViX, se preparó para correr un maratón y acudió al doctor, pues notó que su periodo no era normal.

"Voy a la visita con el ginecólogo y le digo 'Oye, fíjate que estoy corriendo un maratón y siento que tengo poco sangrado' y me dijo 'No te preocupes, ahorita te reviso'".

El médico le hizo un ultrasonido donde descubrieron que estaba en embarazada.

"Me hace un ultrasonido y mi hija tiene cuatro meses, hermosa, un corazón latiendo y el dedo chupándoselo", recordó la actriz.

Imagen Instagram @itatic_oficial

El matrimonio de Itatí Cantoral y Carlos Alberto Cruz

Se conocieron en 2006, durante el rodaje de la telenovela 'La viuda de Blanco'. En ese momento, Carlos era el coordinador de producción y la actriz era la protagonista.

La pareja contrajo matrimonio en 2007 y un dos años después nació María Itatí, el 9 de octubre de 2009.

Finalmente, su matrimonio terminó en 2018 después de casi 10 años de ser marido y mujer.

Itatí Cantoral tiene tres hijos, los dos mayores, Roberto Miguel y José Eduardo, nacieron producto de su matrimonio con Eduardo Santamarina, mientras que la menor, María Itatí, es hija del productor colombiano Carlos Alberto Cruz.
Imagen Itatí Cantoral/Instagram
