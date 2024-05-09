¿Irina Baeva teme comparaciones con Edith González en Aventurera? Gabriel Soto reacciona

Video Irina Baeva asegura estar lista para ser la nueva Aventurera, a pesar de no cantar

Irina Baeva arrancó el 2024 confirmando que sería la nueva protagonista de ‘Aventurera’, personaje que en el pasado fue interpretado por Edith González, Niurka, Susana González, Itatí Cantoral y más.

¿Irina Baeva teme comparaciones?

Al respecto, Gabriel Soto fue cuestionado sobre el debut de su prometida en ‘Aventurera’. En entrevista con algunos reporteros, el actor respondió tajante si su prometida teme a las comparaciones con el trabajo de otras actrices.

“Irina lo tiene muy claro (que habrá comparaciones). Ella es una mujer inteligente en el sentido de que, como dice ella, cada persona y cada actor le pone su sello propio”, declaró a ‘De primera mano’, en su emisión del 8 de mayo.

El actor de ‘Vencer la Culpa’ (telenovela que puedes ver en ViX) resaltó, también que esta nueva puesta de ‘Aventurera’, a cargo del productor Juan Osorio, será completamente diferente, lo cual tiene todavía más emocionada a Irina Baeva.

“Aquí va a ser un concepto diferente. Creo que le va a venir muy muy bien el personaje, el proyecto. Está muy emocionada, muy contenta y eso es lo más importante, ya que cuando algo te emociona, le echas todas las ganas del mundo”, dijo.

Por otro lado, Gabriel Soto reveló que Irina Baeva ya se está preparando para dar vida a ‘Elena Tejero’, quien en la puesta en escena no solo baila, también canta.

“Irina es una mujer sumamente disciplina y a todo lo que emprende, le da el 110 por ciento. Ahorita está en clases de canto, en clases de baile y está terminando de grabar la novela (de ‘La historia de Juana’). Terminando la novela empieza ya de lleno con los ensayos (de ‘Aventurera’)”, sentenció.

Irina Baeva emocionada por ser la nueva ‘Aventurera’

Luego de que se confirmara que Irina Baeva sería la nueva ‘Aventurera’, la actriz reveló a ‘El Gordo y La Flaca’ que haría lo que fuera necesario para interpretar a ‘Elena Tejero’.

“Lo que se necesite. Ahí voy a estar tomando clases de canto, de baile y de todo lo que se necesite y se ofrezca. Los domingos, los lunes, los martes en la noche, en el momento en el que pueda”, declaró en enero pasado.

“Estoy muy emocionada con esta oportunidad. Creo que es una gran oportunidad para mí y muy contenta y muy afortunada que me hayan escogido a mí para darle vida a este personaje”, finalizó.