Itatí Cantoral

Itatí Cantoral señala a exesposo de una famosa de tocar indebidamente a su hija: esto pasó

La actriz se sinceró sobre el episodio que vivió su hija a manos de un maestro de canto, quien resultó ser el exesposo “de una amiga muy conocida”. “Lo saqué de mi casa”, declaró Itatí Cantoral.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hija de Itatí Cantoral debuta como modelo luciendo espectaculares vestidos de quinceañera

Itatí Cantoral señaló a instructor musical de tocar indebidamente a su hija María Itatí durante una sesión de ensayo.

La actriz contó a ‘Sale el Sol’ que fue cuando se encontraba ensayando ‘La Guadalupana’ que presenció, lo que ella consideró, conductas inapropiadas del instructor a tal punto que tomó la decisión de correrlo de su casa.

“Hay de todo tipo de maestros… un abuso de poder, un abuso en una empresa, pero lo más importante, chicos, en las familias”, expresó este 8 de agosto.

“Mi hija canta muy bonito y tuvo un maestro que le puso la mano en la pierna, conocido, pero no voy a decir el nombre porque le dije: ‘No te quiero volver a ver y si no, a toda la prensa voy a decir quién eres’”, agregó.

Aunque la villana de telenovelas no quiso dar más detalles sobre lo sucedido ni quiso revelar la identidad del hombre, sí ventiló que se trataba del exesposo “de una amiga muy conocida”.

“Es exesposo de una amiga muy conocida, famosa, y le puso la mano en la pierna a mi hija mientras estábamos ensayando lo de la Guadalupana. Yo dije, esto es de la Virgen de Guadalupe porque si no yo no lo hubiera visto… Él le daba clases en línea y en ese momento, obviamente, lo saqué de mi casa”, resaltó.

Itatí Cantoral detalló que, aunque el incidente no pasó a mayores, interpretó los hechos como una señal “de la Virgen de Guadalupe”.

“Gracias a Dios yo estuve ahí”, subrayó sin revelar la fecha exacta en que sucedieron los hechos.

La reacción de su hija

Sobre cuál fue la reacción de su hija María Itatí, Itatí Cantoral compartió: “(Me dijo) ‘Ay, mamá, qué exagerada, si no pasó nada, me la puso pues para recargarse’, porque obviamente nosotros no lo creemos”.

Además de compartir esta difícil experiencia, Itatí Cantoral confesó que a sus 50 años también ha vivido situaciones de acoso, destacando que éstas han sucedido dentro del medio artístico.

“Yo también, a esta edad… Así como me ven muy cacheteada, también he tenido propuestas abusivas, pero yo siempre pongo el alto. Obviamente con temor, pero logro decir no”, sentenció.


