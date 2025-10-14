Hija de Itatí Cantoral no recibe pensión de su papá, pero la actriz no quiere demandar: "Está de Uber"

Video Itatí Cantoral celebra los 17 años de su hija con un íntimo festejo: así fue la fiesta

Itatí Cantoral, quien es madre de tres hijos, compartió detalles sobre la situación económica y su relación con el padre de su hija menor, María Itatí.

En una reciente entrevista con la revista TVNotas, Cantoral comentó que el productor Carlos Alberto Cruz, de quien se separó en 2018 tras casi 10 años de matrimonio, no le brinda ayuda económica mediante una pensión.

Cantoral explicó que, si bien Carlos Alberto vive en México, la relación entre padre e hija es lejana. Respecto a la falta de apoyo financiero, la actriz detalló las razones detrás de la difícil situación laboral de su exesposo:

“Lo que pasa es que trabaja mucho para ganarse la vida, porque no es fácil en este país”, afirmó para la edición de la revista publicada este 14 de octubre.

Cantoral agregó que Cruz, quien anteriormente fue coordinador de producción en la telenovela ‘La viuda de Blanco’ donde se conocieron en 2006, ahora se dedica a otros rubros. “Ahora ya no es director. Está en bienes raíces y está de Uber. Tiene mucho trabajo para poder llevar la comida a su casa”.

¿Itatí Cantoral piensa demandar a su ex porque no le da pensión para su hija?

La villana de María la del Barrio afirmó que no planea demandar al padre de su hija porque "lo quieren mucho" y no le representa un problema hacerse cargo de los gastos sola.

"Y lo haría mil veces más. Lo llevo feliz de la vida y le deseo lo mejor a su papá. No he pensado en demandarlo, lo queremos mucho. Y si fuera mi esposo y le hubiera ido mal en el trabajo (lo apoyaría), como cuando estuvimos casados, pues yo asumí todos los gastos, porque lo amaba”.

Itatí Cantoral apoya incondicionalmente a su hija

Ante las ausencias y la falta de pensión por parte del padre de María Itatí, la actriz enfatizó su compromiso como madre, asegurando que lleva la adolescencia de su hija "con mucho amor": “Estoy con ella todo el tiempo. Sabe que tenemos que hacer equipo y me acompaña a mi trabajo”.

Itatí Cantoral también compartió las dificultades que ha enfrentado en la industria por ser madre y actriz, recordando que algunos productores la apoyaron, mientras que otros le negaron oportunidades. En una ocasión, un representante le preguntó: “¿Cómo es posible que vas a tener otro hijo? Te vas a quitar todas las oportunidades de trabajo”.