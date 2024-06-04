Itatí Cantoral tardó 4 años en perdonar a Eduardo Santamarina: pensó que moriría tras separación
La actriz recordó lo difícil que fue separarse del padre de sus hijos. Su divorcio con Eduardo Santamarina ocurrió en medio de rumores de infidelidad con la actriz Susana González.
Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se casaron en 1999. Tras cinco años de matrimonio, la pareja anunció su separación en medio de rumores de infidelidad del actor con Susana González.
Aunque la actriz confirmó la infidelidad del padre de sus hijos en el programa El minuto que cambió mi destino, en 2020, fue hasta ahora que reveló cuánto tiempo tardó en perdonar a Eduardo Santamarina, quien desde 2009 está casado con la actriz Mayrín Villanueva.
“4 años. Tiene un matrimonio hermoso, me llevo muy bien con Mayrín. Tiene una hija que amo, que se llama Julia, y Julia es muy amiga de mi hija María Itatí, son hasta mejores amigas, una cosa increíble, mi mamá no lo podría creer”, contó en De Primera Mano este 4 de junio.
Itatí Cantoral pensó que moriría tras divorcio de Eduardo Santamarina
Itatí Cantoral reveló que su divorcio con Eduardo Santamarina fue uno de los episodios más difíciles de su vida, a tal punto que llegó a pensar que moriría.
“Yo lloraba con mi mamá y le decía ‘me voy a morir…’, yo creo que todas las mujeres (pasan por eso) porque todos los divorcios son terribles y con hijos, más, porque luego luego piensas en ellos”, detalló.
“Te juro que yo decía: ‘No, no, no, me voy a morir’ y mi mamá me decía: ‘se te va a pasar y te vas a reír de esto’. Yo decía: ‘¿qué hago? Voy con quien sea’ (…) pero cuando hay un divorcio, es (culpa) de los dos”, continuó.
Por último, Itatí Cantoral destacó que, si bien Eduardo Santamarina sí le fue infiel, los únicos responsables de que su matrimonio no hubiera prosperado fue de ellos dos.
“Yo creo que tampoco Susana (González tiene culpa), aunque yo estaba casada con Eduardo, pero evidentemente ya no nos llevábamos nada bien . Es muy difícil que entre un tercero a una pareja sólida y que realmente la pueda mover. En el momento uno dice: ‘No, fue ella. Yo soy divina, soy maravillosa…’”, sentenció.