Irina Baeva confirma que sí se casó con Gabriel Soto: el actor dice que solo fueron “unas fotos”

Video El video de la “boda” que asegura Irina Baeva tuvo con Gabriel Soto: su vestido, el anillo y más

Irina Baeva volvió a contradecir a Gabriel Soto. La actriz rusa confirmó este martes 23 de julio que s í se casó con el actor en marzo pasado.

En una última entrega de la entrevista que brindó a la revista HOLA! Américas, Irina Baeva reveló detalles de su boda secreta con Gabriel Soto, la cual se realizó en la casa de Acapulco (México) del actor.

“El 27 de marzo del 2024 nosotros nos casamos, hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual, la hicimos en Semana Santa, en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí”, contó a la publicación.

La intérprete de 31 años recalcó que la decisión de casarse fue de ambos, razón por la que lo hicieron en presencia de su familia más cercana.

“Los dos tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, fue algo simbólico, fue algo muy íntimo con la gente más cercana”, puntualizó la villana de Nadie Como Tú (telenovela que puedes ver en ViX).

Gabriel Soto dice que solo hicieron “unas fotos vestidos de novios”

Luego de que el periodista Lucho Borrego reportara en ¡Siéntese Quien Pueda! que “personas cercanas” le informaron que los actores se casaron de manera simbólica sin la presencia de ningún documento legal , Gabriel Soto enfrentó los cuestionamientos de la prensa sobre su presunta boda secreta con Irina Baeva.

“Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda", aseguró el 20 de julio. "Nada más (fueron) unas fotos en donde estábamos vestidos de novios pero no, no, no fue una boda”, insistió sin dar mayores detalles.

Gabriel Soto confirmó su separación de Irina Baeva la noche del 16 de julio. A través de un comunicado en Instagram, el actor reveló que la ruptura se daba desde el respeto y luego de varios meses de reflexión.

Contrario al comunicado emitido por el actor, Irina Baeva dio a conocer el 21 de julio que su separación de Gabriel Soto la “tomó por sorpresa”.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí", explicó. “Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, sentenció.