Irina Baeva

Irina Baeva revela fotos de su boda con Gabriel Soto: así se veía vestida de novia

Los famosos se casaron el 27 de marzo en Acapulco (México). La actriz rusa dio detalles de su boda espiritual con el actor luego de hacer oficial su ruptura el 21 de julio.

Irina Baeva reveló las primeras fotos de su boda con Gabriel Soto luego de confirmar a HOLA! Américas que se casaron en una ceremonia espiritual el 27 de marzo en Acapulco (México).

La actriz rusa compartió con la publicación los detalles de su enlace, al que acudieron amigos, familiares y las hijas de Geraldine Bazán.

“(Asistieron) las niñas, la familia de Gabriel, la más cercana, su primo con su familia y tres amigos, de mis más cercanos amigos, estuvieron ahí también conmigo. Se compartió con nuestras familias, con mis papás, con mi hermana, con ellos, con toda la familia de Gabriel. Compartimos las imágenes, compartimos la noticia . Fue algo muy pequeño, fue algo muy simbólico, fue para nosotros, más que nada porque tomamos la decisión”, reveló este 23 de julio.

“Decidimos que después de tanto, y después de tanto ir y venir y ver de qué forma podríamos hacer nuestra boda, decidimos que las únicas personas a quienes realmente nos importaba esto y hacerlo así, éramos nosotros mismos. Y por eso lo quisimos hacer de esta forma. Intercambiamos palabras de amor como los votos, intercambiamos los anillos”, agregó.

La boda no fue legal, pero tenían planes de casarse por lo civil

Irina Baeva explicó que si bien su boda solo fue simbólica, entre sus planes estaba casarse legalmente. Incluso, aseguró que ya habían comenzado con los trámites para hacerlo en México.

“Sí, se había hablado con una jueza, se hizo todo el procedimiento, porque realmente es un poco burocrático el proceso para los extranjeros, que se tiene que hacer el apostillado de un acta de nacimiento, se tiene que traducir con el perito, se tiene que sellar . Toda la documentación, todo este proceso se había iniciado”, explicó.

“Habíamos pospuesto la fecha de firmarlo porque necesitas avisar con tiempo de anticipación y la verdad es que por nuestro trabajo luego es un poco complicado, porque yo estaba grabando. Entonces, escoger un día fue un poco complicado y por eso no llegamos a ese paso”, precisó.

Las fotos de su boda con Gabriel Soto: así se veía vestida de novia

Irina Baeva compartió con la publicación las primeras fotos de su boda simbólica con Gabriel Soto, donde lució un vestido de novia largo blanco, tipo corsé, con abertura en pierna y un velo largo que se confundía con su atuendo. En contra parte, el actor utilizó para aquel día un smoking negro y camisa blanca.


En las imágenes compartidas por Irina Baeva, también se logran apreciar los anillos que la expareja intercambió en su enlace simbólico en compañía de “palabras de amor como los votos” matrimoniales.

“Nos casamos el 27 de marzo e hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual. La hicimos en Semana Santa, la hicimos en Acapulco, en la casa que tiene Gabriel ahí. La hicimos en un círculo muy íntimo”, declaró a la publicación.

Video Hijas de Gabriel Soto supieron la supuesta infidelidad de Irina Baeva y así les afectó
