Gabriel Soto rompe el silencio sobre la supuesta boda secreta con Irina Baeva antes de su ruptura

Video Gabriel Soto e Irina Baeva “llevarían más de un año separados”: el secreto que estaría detrás de eso

Gabriel Soto respondió ante la información que trascendió en horas recientes sobre que él e Irina Baeva supuestamente se habrían casado en secreto antes de confirmar su separación.

El pasado viernes 19 de julio, el periodista Lucho Borrego reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que "personas cercanas" le informaron que los actores se habrían casado en abril pasado.

"Me cuentan en concreto que sí se llevó a cabo una ceremonia, un ritual, donde en concreto habrían solidificado esta relación que fue un compromiso que se dio en el 2020, el día del cumpleaños de Irina Baeva", dijo el comunicador en el show de farándula.

Aclaró que la supuesta boda "no fue legal", pero que habría tenido un significado para la ahora expareja ya que presuntamente tuvieron como testigos a varios integrantes de su familia.

Gabriel Soto responde si se casó en secreto con Irina Baeva

Este sábado 20 de julio, el actor habló por primera vez y públicamente en México tras confirmar su separación de Irina Baeva el pasado 16 de julio.

Entre los cuestionamientos que enfrentó fue la versión del supuesto "ritual" nupcial que tuvo con la rusa en abril pasado.

"Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda", aseguró el artista en entrevista con medios como ¡Siéntese Quien Pueda! en el lobby del teatro donde protagoniza la obra 'El precio de la fama' junto a Cecilia Galliano, con quien se le ha relacionado en semanas recientes.

"Nada más (fueron) unas fotos en donde estábamos vestidos de novios, pero no, no, no fue una boda", insistió sin ahondar en mayores detalles ni tampoco explicó para qué eran esas "fotos".

El protagonista de telenovelas como Mi Camino es Amarte, que puedes ver aquí en ViX, le pidió matrimonio a Irina Baeva en octubre de 2020, pero lo hicieron público hasta enero de 2021.

Durante meses dijeron que tuvieron que postergar las nupcias argumentando que la familia de la actriz no podía viajar desde Rusia a México debido al conflicto de aquel país con Ucrania.

Sobre los motivos que los llevó a su separación, Soto dijo a los medios que llevaban "tiempo tratando de solucionar problemas" y que incluso acudieron a "terapia de pareja" para "tratar de salvar la relación".

Sin embargo, no detalló la clase de dificultades que enfrentaron ni tampoco fue claro en decir cuánto tiempo llevan separados.

En el comunicado que él publicó confirmando la ruptura, y que estaba firmado por ambos, solo se especificó que tomaron la decisión de poner fin a su romance "después de varios meses de reflexión".

La relación amorosa de ambos inició envuelta en escándalo en 2018 luego de que Geraldine Bazán, exesposa del actor, lo acusó de haberle sido infiel con la rusa.