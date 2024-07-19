Gabriel Soto e Irina Baeva se habrían casado en secreto: lo que se sabe de la supuesta boda

Video Revelan cómo Gabriel Soto supuestamente informó a Irina Baeva sobre su ruptura: “Por mensaje de texto”

Gabriel Soto e Irina Baeva se habrían casado en secreto en abril pasado. El periodista Lucho Borrego reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que personas cercanas al actor le informaron sobre una presunta boda simbólica.

Según sus informantes, la ceremonia se habría llevado a cabo en el fraccionamiento que los actores compartían, precisamente cuando la familia de Irina Baeva estuvo de visita en México.

“Personas muy cercanas a Gabriel Soto e Irina Baeva… concretamente, vecinos de su fraccionamiento, me comentaron que hubo movimientos extraños hace unos meses atrás, en semana santa, cuando tenían la visita de miembros de la familia de Irina Baeva, que llegaron de Rusia a México”, contó el viernes 19 de julio.

Lo que se sabe de la supuesta ceremonia simbólica

“Me cuentan en concreto que sí se llevó a cabo una ceremonia, un ritual, donde en concreto habrían solidificado esta relación que fue un compromiso que se dio en el 2020, el día del cumpleaños de Irina Baeva”, agregó.

Irina Baeva y Gabriel Soto se habrían casado en una ceremonia simbólica. Imagen Mezcalent



Lucho Borrego explicó que si bien esta boda “no fue legal”, sí tuvo un significado para Gabriel Soto e Irina Baeva, pues tuvieron como testigos a varios integrantes de su familia.

“Recordemos que el 25 de octubre de 2020, él le entrega el anillo de compromiso a Irina Baeva y, a partir de muchas situaciones como la pandemia y la guerra de Rusia vs Ucrania (…) no se logra concretar el enlace”, explicó.

“Si bien es cierto, no fue legal, porque me indican que no hubo un registro civil, fue una ceremonia al interior de la casa de Gabriel Soto entre él e Irina Baeva, donde como testigos estaban la familia de ella… Por eso cuando Gabriel Soto emite el comunicado donde (dice) que desde hace meses estaban evaluando la posibilidad de una ruptura, eso no es cierto, porque hace unos meses habían hecho esta supuesta ceremonia simbólica”, sentenció.

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva

Gabriel Soto confirmó su separación de Irina Baeva la noche del 16 de julio. A través de un comunicado en Instagram, el actor reveló que la ruptura se daba desde el respeto y luego de varios meses de reflexión.

"Queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos”, comaprtió el intérprete de 49 años.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto”, concluyó. Hasta el momento, Irina Baeva no ha hecho comentarios al respecto.