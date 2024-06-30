Geraldine Bazán "preocupada por su salud" en medio del escándalo entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Video ¿Irina en lugar de Geraldine? Las similitudes con la polémica de Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Geraldine Bazán reveló este fin de semana que no atraviesa por el mejor momento de su salud mientras dejó preocupados a algunos de sus fans por un aparente origen desconocido de sus males.

Esto se suscita en medio de la polémica que se ha generado en la última semana en torno a su exesposo Gabriel Soto quien supuestamente mantendría un romance con Cecilia Galliano, estando aún públicamente comprometido con Irina Baeva.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasa a Geraldine Bazán?

La actriz compartió en sus historias de Instagram un desconcertante mensaje en el que dio a conocer que no está pasando por buenos momentos.

"Por primera vez en mi vida pasé unos días preocupada por mi salud y las razones mis doctores y yo aún las desconocemos", reveló en un escrito colgado a sus historias de Instagram.

Aunque no aclaró qué malestares tuvo, dio una pista: "Tenemos la teoría de que fue a consecuencia de mi participación en mi último proyecto".

"Esta situación definitivamente me robó la sonrisa por unos días y hoy lo comparto con ustedes como reflexión", dijo la actriz, quien en muchas ocasiones se ha negado a hablar ante los medios sobre su vida privada.

"Ninguna situación es permanente, claro que estoy preocupada, pero me ocupo en recuperar la salud que siempre ha prevalecido en mi vida", finalizó.

Geraldine Bazán compartió que tiene un problema de salud que la mantiene "preocupada". Los médicos aparentemente no saben aún el origen de lo que le pasa. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



El anuncio de la actriz se suscita en medio de la polémica que protagoniza su exesposo Gabriel Soto ante un supuesto romance con Cecilia Galliano, con quien además comparte crédito en una obra de teatro en la Ciudad de México.

La alegada relación, que habría sido evidenciada con unas fotos en la que los actores aparecen muy cariñosos, pondría en entredicho el compromiso que el artista tiene con Irina Baeva.

En 2018, la rusa fue señalada por Geraldine Bazán por haber sostenido una relación extramarital con su entonces esposo Gabriel Soto, lo que desembocó en su separación y divorcio.

Geraldine Bazán se va de fiesta tras problemas de salud

Luego de compartir que su salud se ha visto mermada en días recientes, Geraldine Bazán compartió que se fue de fiesta junto con unos amigos.

PUBLICIDAD

Se le vio asistiendo al concierto del 90’s Pop Tour durante este fin de semana en que en la capital mexicana se celebró la Marcha del Orgullo LGBT 2024.

Geraldine Bazán acudió a un concierto del 90's Pop Tour tras dar a conocer que tiene problemas de salud. Imagen Geraldine Bazán/Instagram



A la actriz se le vio feliz durante el concierto y no hizo ningún otro comentario sobre el estado de salud por el que atraviesa.