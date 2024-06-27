Irina Baeva se va de México en medio de rumores de romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Video ¿Qué encontró supuestamente Irina Baeva en el celular de Gabriel Soto? Habría motivado su separación

Irina Baeva abandonó México este 26 de junio, en medio de las especulaciones de que su prometido, Gabriel Soto, tiene un amorío con Cecilia Galliano.

Luego de que el pasado 21 de junio, ‘Kuadri Paparazzi’ difundiera en YouTube un video en el que alegadamente los actores aparecen dirigiéndose a la casa de la argentina, los rumores de que tienen una relación se dispararon.

Incluso en el programa Hoy se dio a conocer, este miércoles, que supuestamente Soto y Baeva estarían separados “desde hace algunas semanas”, después de que ella descubriera en el celular de él mensajes “subidos de tono” para Cecilia.

Irina Baeva se va de México entre rumores de romance de Gabriel Soto con Cecilia Galliano

Sin haberse pronunciado al respecto de los reportes en los que se vincula sentimentalmente a Gabriel Soto con Cecilia Galliano, Irina Baeva dejó México, país en el que reside con él.

Ayer, 26 de junio, ella publicó en sus historias de Instagram un par de fotografías para mostrar que se encontraba en el aeropuerto.

Irina Baeva mostró que dejó México este 26 de junio. Imagen Irina Baeva/Instagram

Posteriormente, reveló que su destino era Los Ángeles, California, desde donde presumió postales de su paisaje.

La protagonista de la puesta en escena ‘Aventurera’ compartió algo de lo que hizo en sus primeras horas en dicha ciudad, como salir a comer y de compras.

Irina Baeva se presumió disfrutando de Los Ángeles, California. Imagen Irina Baeva/Instagram

En ninguna de las imágenes la actriz apareció con su prometido, por lo que se desconoce si él se encuentra a su lado.

Hasta el momento, ella no ha dado detalles del motivo de su viaje ni tampoco puntualizado por cuánto tiempo estará en la llamada ‘La Gran Naranja’.

Gabriel Soto habla de su supuesto romance con Cecilia Galliano

Por su parte, Gabriel Soto finalmente rompió el silencio en torno a su vínculo con Cecilia Galliano, con quien estelariza la obra ‘El precio de la fama’.

El galán de telenovelas como Mi Camino Es Amarte, que puedes ver aquí en ViX, aseveró que su presunto idilio con la ex de Sebastián Rulli surgió como plan para promocionar su proyecto.

“Él es el autor intelectual de todo esto”, aseveró, refiriéndose al productor de la pieza teatral Gerardo Quiroz, en entrevista con Multimedios.

“Es parte de la estrategia y de lo que quisimos armar en esta puesta en escena de decir ‘este es el precio de la fama’ y cómo es que los medios pueden inventar y hablar de una situación que nosotros mismos armamos”, argumentó.

El también cantante afirmó que él y ‘Ceci’, como la apoda, son “amigos de toda la vida”, así que no existiría nada más.