Gabriel Soto

Gabriel Soto rompe el silencio sobre Cecilia Galliano: Irina Baeva ya vio sus fotos juntos

El actor fue vinculado sentimentalmente con Cecilia Galliano desde que Kadri Paparazzi divulgó un video en el que, se especula, habría pasado la noche juntos.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Productor muestra pruebas de que Gabriel Soto y Cecilia Galliano “sí andan”

Gabriel Soto rompió el silencio sobre su supuesta relación con Cecilia Galliano. El actor reveló que su aparente cercanía con la actriz se trata únicamente de una estrategia publicitaria para la obra de teatro ‘El Precio de la Fama’.

En compañía de Gerardo Quiroz, productor de la puesta en escena que protagoniza con la actriz argentina, el actor aseveró que todo se trata de una mentira.

“Él (Gerardo Quiroz) es el autor intelectual de todo esto… Es parte de la estrategia y es parte de lo que quisimos como armar en esta puesta en escena de decir ‘este es el precio de la fama’ y cómo es que los medios pueden inventar y hablar de una situación que nosotros mismos armamos”, comentó a Multimedios este 26 de junio.

Para esclarecer aún más la situación, el actor comentó que la única relación que tiene con Cecilia Galliano es la de una gran amistad.

“Ceci y yo somos amigos de toda la vida. Hemos hecho campañas, obras de teatro, hemos trabajado muchísimo y la verdad es que ella es una gran amiga mía, la quiero mucho”, subrayó.

Finalmente, Gabriel Soto reveló la razón por la que no asistió al debut de Irina Baeva como la nueva protagonista de Aventurera.

“Acaban de estrenar la semana pasada y nosotros estuvimos ensayando, todavía estamos puliendo detalles de la obra”, acotó sin entrar en detalles sobre una supuesta separación.

Irina Baeva sabía del falso romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano

Gerardo Quiroz reafirmó lo dicho por Gabriel Soto. Incluso, mostró más fotografías del falso romance entre sus protagonistas de la obra ‘El Precio de la Fama’.

“Justo esto de que están muy cerquita… (estas fotos) las tomamos nosotros”, explicó mientras mostraba desde su celular imágenes de Gabriel Soto y Cecilia Galliano en aparente actitud cariñosa.

“Es parte de la campaña para que la gente vaya a ver la puesta y vean si andan o no andan… todo está actuado”, agregó.

Por último, el productor teatral reveló que Irina Baeva siempre supo del falso romance de Soto con Galliano. Incluso, reveló que fue de las primeras en ver sus fotos juntos.

“Le dije: ‘Irina, voy a tomar unas fotos y vamos a hacer este run run… es crear, es parte de la mercadotecnia de la puesta en escena… es una estrategia’… (Me dijo): ‘Okay, me enseñas las fotos’. Tomamos las fotos y Gabriel se las enseñó, precisamente son las que acabo de mostrar”, concluyó.

