Irina Baeva desmiente a Gabriel Soto sobre su separación y responde si le fue infiel

Irina Baeva y Gabriel Soto enfrentados por su separación

Irina Baeva sorprendió con una serie de declaraciones en las que desmintió a Gabriel Soto respecto al comunicado que él emitió desde su cuenta de Instagram dando a conocer su separación el pasado 16 de julio.

La rusa dio una entrevista para Hola! México, quien dio un primer adelanto a horas de la noche de este domingo 21 de julio.

Es la primera vez que Baeva habla luego de que el actor dijo que " habían tomado la decisión de poner fin a su relación".

Irina Baeva dice que comunicado fue “sin su consentimiento”

En el avance, la actriz aseguró que el comunicado del actor del pasado martes fue sin autorización de ella, pese a que estaba firmado por ambos.

"El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí", dijo al medio.

Este es el comunicado que Gabriel Soto publicó anunciando su separación de Irina Baeva. Imagen Mezcalent y Gabriel Soto/Instagram



El pasado 17 de julio, el periodista Lucho Borrego de ¡Siéntese Quien Pueda! citó a una fuente en ese show de farándula y aseguró que "Gabriel Soto le informó a Irina Baeva de su ruptura por mensaje de texto, él emitió por su propia cuenta el comunicado e Irina pues no ha tenido una respuesta".

Efectivamente, la rusa no replicó ni publicó el comunicado y ahora asegura que lo vio con asombro cuando fue difundido. Además dejó entrever que se enteró de la separación casi a la par de todos.

"Sí, se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos", alegó la artista.

Las declaraciones de Baeva contradicen lo dicho por Soto este sábado 20 de julio, quien ante la prensa en México dijo que el anuncio de su ruptura fue un acuerdo conjunto.

" Ya estaba hablado, ya estaba pactado que lo íbamos a sacar, se había dicho que yo le la había dicho por mensajey claro que no, esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo y bueno, fue de común acuerdo el hecho de que esta relación llegara a su fin", dijo el actor a medios como ¡Siéntese Quien Pueda! en el lobby del teatro donde presenta la obra 'El precio de la fama'.

¿Irina Baeva le fue infiel a Gabriel Soto?

En el adelanto que publicó Hola! México, la rusa también hizo frente a los rumores que señalan que ella le habría sido infiel.

"Jamás, en ninguna de mis relaciones que he tenido, yo le he sido infiel a nadie", aseguró.

"La gente que me conoce sabe que soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error", agregó.

Tras el anuncio de Gabriel Soto sobre su separación, se especuló que Irina Baeva supuestamente le fue infiel con Víctor González Herrera, un adinerado empresario mexicano, quien luego desmintió la versión y aseguró que él tiene novia.

En la entrevista que Soto dio un día antes a los medios en México, se le preguntó si Baeva le habría sido infiel, pero el actor ni lo confirmó ni lo negó.

"Yo no me puedo hacer responsable por lo que hacen los demás", contestó al cuestionamiento, según declaraciones citadas por el diario mexicano El Universal.

" Yo estoy pasando mi proceso, estoy enfocado en lo mío, en el amor que me dan mis hijas, en mi trabajo", agregó.

Las declaraciones de Irina Baeva de este domingo dan un giro de 180 grados a esta historia que comenzó en 2018 envuelta también en escándalo.

Por aquel entonces, Geraldine Bazán, ahora exesposa de Gabriel Soto, lo acusó públicamente de haberle sido infiel con la rusa, a quien conoció cuando coincidieron en la telenovela Vino el Amor.