Irina Baeva sí tendría una relación con empresario millonario: explican cómo sería

Video ¿Irina Baeva en romance con un adinerado empresario? Este es el hombre con el que la vinculan

Irina Baeva se encuentra en medio de la polémica no solamente por su separación de Gabriel Soto, sino también por los señalamientos de que le habría sido infiel.

Fue Javier Ceriani quien aseveró, el 15 de julio en su programa para YouTube ‘Chisme no like’, que “alegadamente” la actriz “es amante oficial del hijo del ‘Dr. Simi’, Víctor González Herrera” desde “hace dos meses”.

Ante la controversia, el magnate, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, emitió un comunicado para pronunciarse.

“Recientemente me han vinculado con una persona pública con la que NO tengo ningún tipo de relación”, escribió en una historia de Instagram el 17 de julio.

“Felizmente tengo una novia desde hace más de cinco años y estoy enfocado en mis proyectos empresariales y en seguir ayudando a más personas y al planeta”, sentenció.

Irina Baeva sí tendría una relación con Víctor González

Previo a la declaración de Víctor González Herrera, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que, efectivamente, él no estaría en un idilio con Irina Baeva.

“Me dicen fuentes confiables que eso es una mentira”, aseveró en un clip que subió a su cuenta de TikTok este miércoles.

No obstante, aunque el también ‘influencer’ negó mantener algún nexo con la modelo, aparentemente sí tendrían uno, que sería estrictamente laboral.

Presuntamente, la compañía que él dirige habría empleado a la artista para dar publicidad a sus productos y servicios.

“La contrataron para alguna cosa de Sí Mi planeta o Sí Mi no sé qué, pero que la subieron a un helicóptero y la llevaron a Similandia”, afirmó Infante.

El presentador de ‘De primera mano’ recalcó que, según sus informantes, a González no le resulta de “interés” sentimental Baeva.

De acuerdo con El Universal, la intérprete participó el fin de semana pasado en un evento de la farmacéutica llamado ‘Cuidemos el planeta’.

De hecho, la propia Irina colgó en sus historias de Instagram videos en los que aparecía posando con la botarga del ‘Dr. Simi’.

Irina Baeva se mostró al lado de 'Dr. Simi'. Imagen Irina Baeva/Instagram

Así anunció Gabriel Soto la ruptura con Irina Baeva

La noche del 16 de julio, Gabriel Soto difundió un texto en el que reveló su rompimiento con Irina Baeva, tras cinco años juntos.

“Con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, apuntó.

El galán de melodramas puntualizó que los motivos del truene los mantendrían únicamente para su “circulo interno”.