Las últimas fotos que Gabriel Soto e Irina Baeva compartieron en Instagram como pareja

Video Irina Baeva y Gabriel Soto se separan: la ruptura que muchos veían venir

Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron su separación la tarde de este 16 de julio, luego de cinco años juntos en los que incluso planearon casarse.

Fue el actor quien lanzó el comunicado conjunto con el que confirmaron que su largo romance concluyó, como ya se especulaba desde hace semanas.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, se lee en una historia de Instagram.

Los ahora ex no compartieron los motivos por los que tras “varios meses de reflexión” optaron por terminar y afirmaron que esos “se mantendrán en nuestro círculo interno”.

Gabriel Soto e Irina Baeva: sus últimas fotografías juntos

Si bien Gabriel Soto e Irina Baeva ya admitieron su ruptura, todavía no borran de redes sociales las fotografías que son prueba de la historia que vivieron.

Ellos, desde hace tiempo, no solían publicar en Instagram de forma frecuente imágenes en las que aparecieran uno al lado del otro; sin embargo, lo hacían esporádicamente.

La última vez que el galán de telenovelas subió a su perfil una postal en la que se le ve feliz con la rusa fue el pasado 28 de abril.

En la ‘selfie’ ellos no aparecen solos, sino acompañados del boxeador Oscar Duarte, su hermano Carlos, y el empresario Pepe Gómez, entre otros.

Aparentemente la tomaron una noche antes, después de que el pugilista peleara contra Joseph Diaz y resultara ganador.

Esta es la última fotografía que Gabriel Soto subió a Instagram en la que aparece con Irina Baeva. Imagen Gabriel Soto/Instagram

Por su parte, Baeva colgó un retrato con Soto días antes, el 21 de abril, esto por motivo de su cumpleaños número 49.

En la instantánea, la actriz besa en la mejilla a quien entonces aún era su pareja, que sonríe para la cámara mientras sostiene un globo.

La foto la capturaron en la cena de celebración que el también cantante y ella disfrutaron, en compañía de las hijas de él, Elissa Marie y Alexa Miranda, en un restaurante de la Ciudad de México.

La antagonista del melodrama Nadie Como Tú únicamente colocó en la descripción un emoji de corazón rojo y otro de pastel.

Irina Baeva publicó esta última fotografía con Gabriel Soto. Imagen Irina Baeva/Instagram

Gabriel Soto y su supuesta infidelidad a Irina Baeva

Previo a hacer público el desenlace de su idilio, Gabriel Soto e Irina Baeva estuvieron involucrados en una polémica supuestamente provocada por el mismo intérprete.

Él aseveró que con Cecilia Galliano y el productor de la obra que protagonizan, Gerardo Quiroz, planeó generar los rumores de una presunta infidelidad, esto sólo para promocionar el proyecto.

Para tal objetivo, la argentina y el exintegrante de Kairo se dejaron ver en diversas ocasiones muy cariñosos e inclusive se fotografiaron abrazados a propósito.

En entrevista con ‘Sale el sol’, el 1 de julio, Soto aseguró que Irina “obviamente estaba enterada desde un principio” de esa estrategia publicitaria, por lo que entre ellos todo estaba “bien”.