Gabriel Soto habla tras ruptura con Irina Baeva: ¿ella le fue infiel y la cortó "por mensaje"?

Video Revelan cómo Gabriel Soto supuestamente informó a Irina Baeva sobre su ruptura: “Por mensaje de texto”

Gabriel Soto habló por primera vez ante los medios en México luego de que a horas de la noche del pasado 16 de julio confirmó en un comunicado su separación de Irina Baeva, tras casi 6 años de relación.

La pareja se comprometió a finales de 2020, aunque lo hicieron público hasta enero de 2021.

Gabriel Soto así responde si Irina Baeva le fue infiel

Los polémicos actores dieron a conocer la ruptura en un comunicado que fue firmado por ambos, pero solo publicado desde la cuenta de Instagram de Gabriel Soto.

En el escrito mencionaron que los motivos de la separación se mantendrían en su "círculo interno", lo que ha desatado más especulaciones.

Una de ellas es el rumor de que la rusa le habría sido supuestamente infiel. Al actor se le cuestionó al respecto y de manera directa este 21 de julio tras arribar a dar función de la obra 'El precio de la fama'.

"Yo no me puedo hacer responsable por lo que hacen los demás", contestó el cuestionamiento, según declaraciones citadas por el diario mexicano El Universal.

" Yo estoy pasando mi proceso, estoy enfocado en lo mío, en el amor que me dan mis hijas, en mi trabajo", agregó sin confirmar ni negar el rumor sobre su ahora ex.

" Llevábamos tiempo tratando de solucionar problemas, finalmente las relaciones se terminan cuando una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo", dijo instantes antes.

"Ya teníamos un tiempo tratando de solucionar diferencias que teníamos, fuimos a terapia de pareja, hicimos muchas de las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar una relación", reveló sin querer ahondar más en los detalles que los orillaron a la separación.

Tras el anuncio del fin de su relación, a Irina Baeva se le relacionó con Víctor González Herrera, un adinerado empresario mexicano y presidente ejecutivo de una de las cadenas de farmacias más grandes y populares en su país.

González Herrera salió a desmentir el rumor que lo ligaba con la rusa, mientras ella ha guardado silencio sobre ese asunto y también sobre el fin de su compromiso con Gabriel Soto.

¿Gabriel Soto terminó con Irina Baeva “por mensaje”?

El periodista Lucho Borrego, panelista del show ¡Siéntese Quien Pueda!, citó a una fuente y aseguró el pasado 17 de julio que Gabriel Soto supuestamente terminó con Irina Baeva a través de "un mensaje".

"Gabriel Soto le informó a Irina Baeva de su ruptura por mensaje de texto, él emitió por su propia cuenta el comunicado e Irina pues no ha tenido una respuesta", dijo el comunicador en el show de farándula.

Al respecto, el actor negó dicha versión: " Ya estaba hablado, ya estaba pactado que lo íbamos a sacar, se había dicho que yo le la había dicho por mensaje y claro que no, esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo y bueno, fue de común acuerdo el hecho de que esta relación llegara a su fin".

La noche del pasado domingo 14 de julio, dos días antes de la publicación del comunicado, Irina Baeva asistió como público a la función de teatro que Gabriel Soto protagoniza junto a Cecilia Galliano, con quien se le ha relacionado.

Sobre esta visita de la rusa, el actor dijo: " Terminamos en buenos términos, creo que siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado, y finalmente es una relación que duró mucho tiempo y hay que guardarla en el corazón", expresó.

Irina Baeva no hizo comentarios inmediatos tras las primeras declaraciones de su ex luego de anunciar su ruptura.