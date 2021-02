Por primera vez, Irina Baeva cuenta qué pasó con Emmanuel Palomares y también con Geraldine Bazán

En ese tiempo, Gabriel Soto y ella grababan la telenovela Vino el Amor , donde todo el elenco formó una linda "familia". Contrario a lo que algunos pudieran pensar, ella seguía esperando a que Palomares se arrepintiera: "Si ´el quisiera, él me buscaría y no me buscó", relató la actriz, que terminando de grabar de novela se fue a Rusia, con su familia.

La ahora prometida del actor de 45 años insistió en que pidió "hablar personalmente con ella (Geraldine Bazán) porque no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo creo que se tiene que hablar. Yo soy de hablar cosas frente a frente... Toda la gente que me conoce, no me dejarán mentir, que yo soy de hablar las cosas de frente. El problema que yo tengo contigo, platiquémoslo". Ese encuentro 'cara a cara' con la madre de sus hijastras, "nunca se dio".