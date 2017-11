No le vuelve a pasar... Geraldine Bazán asegura: "Ya no presumo a mi esposo porque luego se les antoja a otras"

Geraldine Bazán y Gabriel Soto llevan poco más de 10 años juntos y son conocidos por todos los altibajos que ha sufrido su relación. Uno de los más sonados fue el que involucró a la venezolana Marjorie de Sousa y la inocente cargada que terminó en tremendo escándalo durante abril de 2016.

El escándalo, que inició con ese simple hecho, duró hasta el nacimiento del pequeño Matías, luego de que surgiera el rumor de una posible relación entre Soto y De Sousa y de que dicha infromación llegara hasta los juzgados mexicanos y derivara en el problema legal que atraviesan Julián Gil y Marjorie de Sousa por las convivencias y manutención de Matías.



Geraldine Bazán y Gabriel Soto comparten fotos de su boda ¡Geraldine y Gabriel ya son marido y mujer! Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Aunque la parejita no compartió fotos de su boda de inmediato, ya comenzaron a postear algunas. Esta es la imagen de la actriz con su vestido de novia en las manos. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Sus hijitas también lucieron unos hermosos vestidos diseñados por Benito Santos. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este fue el maquillaje y peinado de la Bazán el día de su boda. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Así se prepararon las tres bellezas. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir ¡Aquí el resultado! Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los recién casados compartieron su unión con la revista ¡HOLA! Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir A la vez bautizaron a la pequeña Alexa Miranda, Sherlyn fue su madrina. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Una hermosa foto publicada en la revista ¡HOLA! Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lucieron súper enamorados. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Elissa Marie y Alexa Miranda como dos muñequitas. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Felices en la boda de sus papis. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No se querían quitar sus vestidos. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Una de las fotos más lindas. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Los ahora esposos compartieron fotos del ritual Mexica que celebraron. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un momento lleno de magia. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Atentos a la ceremonia. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Después del ritual vino la parranda. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La familia completa bailando abrió la pista. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Posando para las fotos. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Con los invitados. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tuvieron una boda única. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir La pasaron de maravilla. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Geraldine con su gran amiga Victoria Ruffo. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La novia se tomó algunos tragos. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Bailó sin parar. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Una noche llena de amor. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir



Univision Entretenimiento platicó en exclusiva con Geraldine Bazán, esposa de Gabriel quien, como una verdadera dama, hizo oídos sordos al escándalo y aseveraciones de algo que nunca existió. Por ello, la actriz nos cuenta el aprendizaje que sacó de todo esto: "En este medio en el que vivimos es muy complicado, siempre estamos a expensas de lo que a la gente o a los medios se les antoje decir, aprendes a conocerte a ti misma, tu realidad y la forma que tiene uno para responder, así como a saber sortear las cosas; ahí sí creo que me volví mucho más experta".

Y es que luego de que Gabriel comienza a tomar fama de ser un apasionado espos gracias a su personaje de 'Damián Becker' en el melodrama 'Caer en Tentación', Geraldine nos compartió: "No puedo ver tanto la telenovela como me gustaría, porque es una historia muy fuerte, además de que en ese horario yo estoy durmiendo a las niñas, a veces lo veo dos horas después, pero pasa que ya estoy cansada y luego me quedo dormida porque es muy tarde".



La actriz aseguró que le encanta el trabajo de la productora Gisel Gonzáles y el de todo el elenco, aunque hizo tremenda advertencia de compartir su vida con el actor: "Vi la escena más fuerte de Gabriel y Adriana Louvier, y sé lo que significa estar detrás de eso, pero bueno, al final yo lo tengo todos los días en mi casa, pero honestamente no hay que presumirlo mucho porque luego se les da a desear chicas".

Geraldine, quien está próxima a compartir escena con Julián Gil en una telenovela, comentó que no tiene ningún problema con el actor: "Sí, lo conocemos hace muchos años y el trabajo es sagrado: trabajo es trabajo. No tengo nada en contra de nadie". Además aclaró respecto a toda la ola de información que se ha dado al respecto de Marjorie de Sousa: "Me siento victoriosa ante el escándalo, porque no me embarro en algo que no me corresponde".