Asesinan a tres integrantes de Los Rivales del Norte tras privarlos de su libertad

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

Tres integrantes de la agrupación Los Rivales del Norte fueron localizados sin vida a horas de que los secuestraran en el poblado de Ojos Negros, al sur de Ensenada, en Baja California.

Durante las primeras horas del pasado 23 de febrero, familiares y amigos de los intérpretes del regional mexicano recurrieron a redes sociales para informar que buscaban a Patricio y Cesáreo Niebla, y Alan Herrera Beltrán.

PUBLICIDAD

En las imágenes que compartieron solicitando ayuda para hallarlos, revelaron que los artistas fueron “privados de su libertad” la madrugada del mismo viernes, esto mientras realizaban una presentación en dicha localidad.

Amigos y familiares buscaban a integrantes de Los Rivales del Norte. Imagen Alexandra Dávila/Facebook

Localizan muertos a integrantes de Los Rivales del Norte

A horas de que se difundiera lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la tarde de ese 23 de febrero encontraron los cuerpos de cuatro personas a la altura del Rancho San Juan, perteneciente a la delegación Real de Castillo, según Milenio.

El medio puntualiza que la noche del jueves 22 de febrero se reportó a las autoridades una fiesta con música en vivo y a exceso de volumen en la calle, en donde hubo disparos con arma de fuego.

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontraron regados casquillos percutidos, seis vehículos y la residencia con múltiples impactos, exponen.

Testigos relataron que, presuntamente, mientras se realizaba la celebración, arribaron en una camioneta hombres armados, quienes empezaron a disparar para, luego, llevarse a un individuo y a los músicos.

Los restos que se localizaron fueron identificados como pertenecientes a los cantantes Alan Herrera Beltrán, Cesáreo y Patricio Niebla, así como de Demetrio Vega Salgado, difunde el mencionado diario.

Por su parte, el portal Ensenada.net explica que la FGE emitió un comunicado en el que indicaron que ya se encuentra en marcha la averiguación sobre estos asesinatos.

María Elena Andrade Ramírez, titular de la dependencia, detalló que agotarán todas las líneas de investigación, “sin excluir las que tengan que ver con las relaciones que derivan de su actividad laboral”, para esclarecer este delito.

PUBLICIDAD

Ella puntualizó que los cuerpos de las víctimas se ubicaron sobre un camino de terracería en la citada zona, después de que recibieron una denuncia.

“Nuestro equipo pericial ya recabó todos los indicios necesarios sobre el terreno y estamos trabajando, con celeridad, porque no permitiremos que la impunidad, ni la violencia, se impongan”, sentenció.

Lamentan el asesinato de integrantes de Los Rivales del Norte

Tras confirmarse el homicidio de los tres miembros de Los Rivales del Norte, sus compañeros y seres queridos externaron su desconsuelo.

Álvaro Drummer, baterista de la banda, escribió en Facebook este 27 de febrero: “Quiero agradecer a familiares, amigos y colegas, y a todas esas personas, que se han tomado el tiempo de mandarme mensajes y se han preocupado por mí, por sus palabras de ánimo en estos difíciles momentos”.

Entre tanto, Eva Niebla, hermana de Patricio y Cesáreo, expresó en la misma plataforma: “No puedo, no entiendo, cómo podré sobrevivir con tanto dolor en mi corazón”.

“Ellos, los que nos dieron tantas alegrías en nuestras vidas. Desde niños siempre juntos, con sus travesuras, sus chistes. No había tiempo malo para ellos. Que Dios los reciba en su gloria, hermanos de mi corazón. Nosotros a seguir en la lucha. QPD. Siempre juntitos hasta el infinito”, finalizó.