La Chilindrina es hospitalizada de emergencia: su hija habla de su estado de salud

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, fue hospitalizada de emergencia el pasado miércoles 20 de agosto, reportó TVNotas. Según la información, la actriz de 78 años habría sufrido una "crisis de ansiedad".

Los médicos le habrían detectado "niveles bajos de sodio", lo que podría estar relacionado con un "deterioro neurológico" que ha venido afectando su salud en los últimos meses, según contó una supuesta amiga de la estrella de 'El Chavo del 8' a la revista.

Una supuesta fuente cercana a la actriz, dijo que en las últimas semanas habría presentado "dificultades para hablar y deglutir", además de episodios de "desorientación y cambios de ánimo".

Hija de La Chilindrina habla de la salud de su madre

Verónica Fernández, hija de María Antonieta de la Nieves, confirmó que su madre estuvo en el hospital, pero ya se encuentra en casa.

"A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar", dijo a la revista TVNotas.

Los problemas de salud de La Chilindrina

María Antonieta de las Nieves ha sido abierta sobre su lucha contra la fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor muscular y fatiga, aunque ha asegurado que la mantiene controlada con tratamiento.

La Chilindrina también padeció depresión tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años.